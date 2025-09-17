Champions League
Perché Oliver toglie il rigore a Thuram in Ajax-Inter: il VAR gli mostra un fallo che non aveva visto

Episodio da VAR al 35′ di Ajax-Inter sullo 0-0 ad Amsterdam: Baas atterra Thuram e Oliver decreta un corretto rigore. Ma la moviola mostra un fallo precedente dell’attaccante nerazzurro, non visto dall’arbitro. Che annulla tutto.
A cura di Alessio Pediglieri
Episodio da moviola in Ajax-Inter al 35′ del primo tempo sul risultato di 0-0 ad Amsterdam: Oliver fischia in un primo momento il fallo in area di rigore su Thuram con la trattenuta che fa cadere il giocatore dell'Inter lanciato a rete. Per l'arbitro è fallo punibile con la massima punizione, ma i tifosi e gli olandesi non sono d'accordo. Proteste inutili, fino al richiamo del VAR mentre Calhanoglu aveva già posizionato la palla sul dischetto: Oliver viene richiamato al video e dopo un veloce consulto audio ritorna a centrocampo per la decisione finale. Tutto annullato, a compiere il primo fallo è stato Thuram.

OLiver fischia rigore, il VAR lo corregge: il primo fallo è di Thuram

Oliver aveva visto giustamente il fallo su Thuram da parte di Baas che aveva sbracciato in area per fermare Thuram lanciato da solo in porta. Una manata larga al'altezza collo che ha fatto cadere il nerazzurro: fallo punibile con il rigore come decretato da Oliver ma l'arbitro non aveva visto anche un altro fallo, a inizio azione, dove a commetterlo è stato il giocatore di Chivu. Nel contrastare la palla, infatti, il francese aveva trattenuto la maglietta di Bass, tirandola in modo evidente e "scoperta" dal VAR che ha rifatto vedere l'episodio al fischietto arbitrale. E così tutto è stato annullato.

Rigore tolto all'Inter: scelta corretta da parte del VAR

Dunque, tutto corretto per la squadra arbitrale di Ajax-Inter che si è data una mano nell'agevolarsi a vicenda: la correzione ad Oliver era necessaria per evitare un torto agli olandesi per una situazione evidente sfuggita dagli occhi dell'arbitro. Non a caso, il conciliabolo audio a bordo campo davanti al monitor è durato pochissimo: la maglia di Baas viene allungata dalla morsa di Thuram che così prende vantaggio. Episodio lontano da ogni dubbio a tal punto che anche i giocatori dell'Inter non hanno protestato più di tanto.

