Perché oggi gioca solo la Fiorentina in Conference e non ci sono partite di Europa League La Fiorentina affronta il Guimaraes in Conference League, in una settimana in cui non si gioca in Europa e Conference League. Ecco il perché di questo calendario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Mentre i campionati sono fermi e in Serie A si giocano le partite degli ottavi di Coppa Italia, va in scena la Conference League. Questa settimana infatti quello che è il terzo torneo europeo, prevede le partite della sesta giornata della fase a girone unico. In campo dunque oggi giovedì 19 dicembre ci sarà anche la Fiorentina che affronterà in trasferta i portoghesi del Guimaraes in una sfida cruciale. Ma perché in Conference si gioca questa settimana e Europa e Champions League sono ferme?

Tra le 18 partite in programma oggi in Conference League, c'è anche la sfida di alta classifica tra Fiorentina e Guimaraes. Fischio d'inizio alle ore 21 in Portogallo con le squadre che sono rispettivamente seconda e terza nella classifica unica, alle spalle del Chelsea, separate da un punto. Una vittoria permetterebbe ad entrambe di blindare la qualificazione al turno successivo. Sipario dunque solo per questo match e gli altri di Conference League, mentre nelle altre due competizioni europee non si gioca.

Questa situazione è figlia della nuova formula delle coppe europee, con la classifica a girone unico. In base ai calendari, tutte e tre le competizioni dispongono di una settimana in esclusiva durante la prima fase, non a eliminazione diretta. Questo per non "ingolfare" il programma per l'aumento delle formazioni che partecipano. Inoltre la Conference in particolare prevede la disputa di tutti i match al giovedì, mentre Champions ed Europa League occupano due giorni.

In questo modo si può evitare la sovrapposizione dei match e il rischio che non ci siano più slot liberi in caso di rinvii. Ovviamente le leghe tengono conto di questo e si comportano di conseguenza, con la possibilità anche in Italia di procedere con la Coppa. Nessun problema per la Fiorentina già eliminata in questa competizione.