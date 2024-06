Perché Mbappé non può indossare la maschera tricolore agli Europei: è proibita dal regolamento

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Kilyan Mbappé cambia look per questi Europei: l'impressionante infortunio al naso subito nella partita d'esordio contro l'Austria non lo ha costretto a ritirarsi dalla competizione e potrà ancora giocare indossando una maschera protettiva per proteggere il suo setto nasale da eventuali urti. Nell'ultimo allenamento con la Francia il giocatore ha indossato lo strumento medico, sfoggiando i colori della sua nazionale con al centro il gallo presente sullo stemma, ma in campo contro la Polonia indossa una maschera diversa per essere a prova di regolamento.

Perché Mbappé non può usare la maschera tricolore

Le immagini del primo allenamento del francese con la nuova maschera hanno fatto subito il giro del mondo. In pochi giorni lo staff medico della nazionale gliel'ha fornita su misura del suo volto e personalizzata con i colori della Francia per essere in tema con gli Europei. Ma tutti gli sforzi sono stati inutili dato che Mbappé non potrà mai scendere in campo con la mascherina tricolore che non sarebbe ammessa ai termini del regolamento. E così è stato contro la Polonia, con una maschera integralmente nera.

La maschera tricolore sfoggiata da Mbappé in allenamento.

La UEFA infatti prevede specifiche restrizioni anche per quanto riguarda l'attrezzatura medica, come ad esempio le fasce di protezione per la testa, le ginocchiere e appunto anche le maschere facciali. In questo caso infatti la Francia dovrà fornirgli uno strumento conforme alle regole che dovrà ricevere l'approvazione prima di essere indossato in una partita ufficiali. A dirlo è il regolamento: "Attrezzatura medica (ad esempio protezione per la testa, maschere facciali, ingessature, ginocchiere o ginocchiere, gomitiere): l'attrezzatura medica indossata sul campo di gioco deve essere di un unico colore e priva di identificazione della squadra e del produttore".

Sono banditi quindi simboli (presente su quella di Mbappé), iniziali, marchi ben visibili e ovviamente anche scelte cromatiche azzardate proprio come nel suo caso. Il tricolore francese è bandito e presumibilmente per ottenere l'approvazione il francese dovrà indossare una più classica mascherina nera, senza personalizzazioni di alcun tipo o riferimenti chiari alla nazionale e quindi conforme al regolamento della competizione.