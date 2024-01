Perché Mazzarri indossa tre orologi contemporaneamente per la Supercoppa Italiana in Arabia Durante la conferenza stampa in vista della prima semifinale di Supercoppa Italiana, Napoli-Fiorentina, Walter Mazzarri si è presentato con ben tre orologi ai polsi. Un particolare che non è passato assolutamente inosservato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La Supercoppa Italiana è oramai alle porte e questa sera c'è il primo atto, con la scesa in campo a Riad di Napoli e Fiorentina, per la prima delle due semifinali della nuova formula delle Final Four. Come di consueto la gara è stata preceduta dalle conferenze stampa dei due tecnici e in quella di Walter Mazzarri non è passato inosservato un particolare molto curioso: il tecnico dei campioni d'Italia si è presentato in sala stampa con ben tre orologi differenti ai polsi. Effettivamente un po' troppi, con due che indicano anche il medesimo orario, sul fuso dell'Italia: chiaro segno che a Mazzarri dev'essere sfuggito qualcosa tra i tanti impegni ravvicinati del Napoli.

Ma dietro all'immagine divenuta ben presto virale i motivi sono molto semplici: non è per un motivo di fuso orario, ma evidentemente è stato "vittima" della logistica della giornata, in cui la squadra ha avuto l'allenamento proprio dopo la conferenza. Di solito, Mazzarri alterna i due orologi in base alle situazioni – il più sportivo in allenamento, l'altro per le occasioni formali – e si sarà ritrovato ad indossarli entrambi contemporaneamente per praticità. Il terzo, poi, è semplicemente uno smartwatch, che non gli serve per l'orario ma per monitorare attività fisiche.

La storia di Walter Mazzarri e gli orologi è oramai cultura popolare condivisa da tutti, per il celeberrimo gesto in panchina ripetuto più volte e che è rimasto icona indelebile che ancor oggi campeggia tra meme e fotomontaggi. Dopotutto, tra il 2009 e il 2013, nel suo primo avvento a Napoli, era divenuta quasi consuetudine assistere a rimonte e gol in extremis, oltre il novantesimo, della sua squadra. E i tifosi del Napoli non hanno mai dimenticato quelle immagini, divenute simbolo indelebile dei suoi primi quattro anni napoletani.

Un orologio che è tornato a far parlare di sé, anzi tre, adesso, comparsi contemporaneamente nella conferenza di Riad e che hanno attirato l'attenzione di molti. Che se ne sono domandati il motivo, particolare e inedito. Ma dietro alla iniziale sorpresa non si cela qualcosa di particolare e alcuni elementi lo confermano. Nessun doppio o triplo orario differente per tener conto del fuso orario tra l'Arabia Saudita e l'Italia. Semplicemente Mazzarri ha preferito tenere sotto controllo tutto, tra i tanti appuntamenti ravvicinati del Napoli impegnato in allenamenti pre gara, conferenze alla stampa e confronti con la squadra.

Dopotutto è risaputo che Mazzarri non si separa mai dai suoi orologi, intercambiandoli tra loro, ma non ne porta mai più di uno al polso. Se si osservano diversi momenti della sua vita sportiva lo si ritrova in allenamento con il fido Casio, mentre per gli appuntamenti più importanti e istituzionali, comprese le partite, eccolo sfoggiare un prezioso Rolex.

Dunque, nessuna "dimenticanza" o scelta particolare: semplicemente praticità. Con un'ultima chiosa, questa sì forse per distrazione: sia il Rolex che il Casio segnano praticamente il medesimo orario. Il primo sulle 15:18, il secondo sulle 15:14. Col fuso orario italiano, senza tenere conto che a Riad si è due ore avanti. Un particolare che evidentemente non interessa per nulla a Mazzarri.