Perché la Juve non ha preso Sancho: i motivi per cui non è arrivato l’ultimo colpo di mercato di Giuntoli I motivi per cui la Juventus ha rinunciato all’ultimo colpo di mercato e non ha affondato affondato per Jadon Sancho. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il colpaccio finale non è arrivato. Jadon Sancho non sarà un giocatore della Juventus e andrà al Chelsea. Il calciatore inglese sembrava vicinissimo ai bianconeri fino a poche ore fa e i tifosi hanno pregustato per molto tempo l'arrivo dell'esterno offensivo del Manchester United, che avrebbe permesso a Thiago Motta di avere a disposizione un pacchetto in attacco di altissimo livello.

Sancho ha trovato l'accordo con il Chelsea con la formula del prestito con obbligo di riscatto, dopo che il club di Enzo Maresca ha migliorato l'offerta nelle scorse ore e arrivando a convincere i Red Devils.

Perché la Juve non ha preso Sancho: i motivi per cui ha rinunciato all'ultimo colpo di mercato

La Juventus era l'unica altra squadra che si era mossa concretamente nelle scorse settimane per l'acquisto di Sancho, prima del Chelsea: il Manchester United per cedere Sancho chiedeva il pagamento di metà dello stipendio del calciatore (che ha un ingaggio lordo fra i 18 e i 20 milioni) e 2-3 milioni di prestito oneroso ma la squadra bianconera ha presentato un’offerta complessiva di 7-8 milioni per il prestito oneroso. Inoltre, i Red Devils avrebbero insistito sull'inserimento di un obbligo di riscatto. Il club torinese ha fatto le sue valutazioni economiche e tecniche prima di defilarsi dalla trattativa.

I bianconeri avrebbero deciso di rinunciare in maniera definitiva a Jadon Sancho dopo che i vertici del club hanno giudicato troppo onerosa l'operazione in base alle richieste dello United e così hanno chiuso una sessione estiva che ha visto la rosa della Vecchia Signora essere rivoltata come un calzino.

Inoltre, la dirigenza juventina ha tenuto conto dell'esplosione di Samuel e del fatto che l'arrivo di Sancho avrebbe fermato la crescita dell'esterno che Thiago Motta ha lanciato senza paura e che il tecnico intende utilizzare con continuità. Naturalmente con la vendita di almeno uno fra Kostic e Arthur, forse l’operazione Sancho si poteva portare a termine ma con gli arrivi di Nico Gonzalez, Conceicao e Koopmeiners la dirigenza ha messo la parole ‘fine' al mercato 2024 della Juventus.