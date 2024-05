video suggerito

Perché la Juve ha svelato una nuova maglia con orsacchiotti, cuoricini e nuvolette: tifosi smarriti Il design delle casacche presentate dai bianconeri fa discutere i sostenitori, spiazzati dalla fantasia e dagli accostamenti cromatici. Dietro quella scelta c'è una precisa strategia di marketing.

La prima domanda che si sono posti i tifosi della Juventus è stata: ma davvero la squadra andrà in campo con quella maglia? "Quella maglia" è la divisa realizzata per una mera iniziativa di marketing realizzata in collaborazione con Adidas e Inbetweeners, la fashion house del web 3.0 nata nel dicembre del 2021.

"Quella maglia" presenta dettagli che agli esteti della passione e del calcio bianconeri hanno fatto storcere il muso: c'è un orsacchiotto colorato d'azzurro che reca un pallone e compare sulla parte anteriore della divisa accanto a una raffigurazione della Mole, di una Jeep e di un mattoncino dei Lego, con tanto di cuoricini, stelline e nuvolette. La sfumatura dominante è il rosa (ma ce n'è una anche di colore nero, con i disegni raffigurati in color oro), stesso accostamento cromatico della seconda divisa utilizzata già in altre occasioni in questa stagione.

La nuova casacca della ‘vecchia signora' – come si legge nella nota ufficiale – nasce dall'intento di promuovere una forma originale "di coinvolgimento dei fan e di espressione artistica". La collezione includerà 1897 items digitali, numero iconico e omaggio all’anno della fondazione della società torinese. Chi deciderà di acquistare i capi messi in commercio avrà la possibilità di partecipare a un concorso che mette in palio premi esclusivi legati alla loro squadra del cuore.

L'iniziativa ha lasciato interdetti, smarriti, sorpresi molti tifosi della Juve. La maggior parte dei quali non ha espresso commenti positivi su quel design apparso un po' troppo azzardato tanto da suscitare le battute più ‘cattive' del tipo: "Ma cos'è questo pigiama?!" e ancora "facevamo talmente dormire in campo che de ne hanno disegnato uno…", "ma cosa è successo? così diventiamo la barzelletta del calcio".

Nella ridda dei commenti ce ne sono stati degli altri che toccano un nervo scoperto: il gioco della squadra e la delusione per una stagione che in campionato è stata anonima rispetto agli standard della Juve che non può accontentarsi solo del piazzamento in Champions. "Stiamo scherzando… non facciamo mezzo punto e mettiamo gli orsacchiotti?", è la chiosa al riguardo più gettonata.

Non è finita. Tra chi è comprensibilmente amareggiato perché, dopo i rovesci della scorsa stagione condizionata da interventi esterni (le penalizzazioni e l'esclusione dalle Coppe), credeva che questa poteva essere l'annata del rilancio almeno in Serie A e chi caldeggia a pie' sospinto #AllegriOut s'insinua una terza frangia di sostenitori che raccoglie tutti i malumori. Adesso anche quelli per la maglia con gli orsacchiotti. La censura è solenne: "Se tornasse l'avvocato vi prenderebbe a calci in c**o. Che brutta fine".