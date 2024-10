video suggerito

Perché il fallo di mano di Darmian sul gol annullato in Empoli-Inter è punibile anche se involontario Matteo Darmian aveva portato in vantaggio l'Inter in casa dell'Empoli. Il gol dell'esterno nerazzurro però è stato annullato a causa di un fallo di mano impercettibile ma decisivo.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inter passa in vantaggio contro l'Empoli al Castellani ma l'arbitro del match, il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, annulla per il tocco con il braccio sul contratto da parte dell'autore della rete, Matteo Darmian. Subito dopo la rete i calciatori del club toscano aveva reclamato proprio un fallo di mano dell'esterno dell'Inter. L'arbitro assegna inizialmente la rete ma poi viene fermato dal VAR. Il check conferma di fatto la sensazione iniziale, ovvero che Darmian avesse controllato la palla col braccio prima di spingerla in rete.

Come spiegato dall'esperto arbitrale, Luca Marelli, durante la diretta di DAZN, il primo controllo di Darmian, contrastato da un avversario, è di fatto con la mano destra, poi successivamente ci sono stati altri due tre tocchi del giocatore ma senza quel controllo di mano il pallone sarebbe schizzato via e Darmian non sarebbe stato in grado di controllarlo. L'Inter non ha protestato eccessivamente per quella decisione forse consapevole che Darmian avesse commesso realmente il fallo. La partita di fatto è ricominciata senza che l'arbitro chiaramente tirasse fuori il cartellino giallo per l'esterno della squadra di Simone Inzaghi.

Il momento in cui Darmian riesce a segnare il gol del vantaggio.

Il tocco da parte di Darmian è chiaramente fortuito. La palla sbatte di rimbalzo sul dorso della mano dell'esterno nerazzurro prima di finire sul ginocchio del giocatore che in quel modo riesce a segnare. Un fallo di mano che a centrocampo non sarebbe stato nemmeno fischiato ma siccome ha portato a una rete è stato giustamente oggetto di verifica da parte del VAR e poi annullato. Grande lavoro da parte dell'arbitro Marchetti in questo inizio di partita dato che poco dopo il direttore di gara di Ostia ha dovuto espellere Goglichidze per fallo su Thuram.

L'arbitro ha un duro lavoro da fare poco dopo con il rosso a Goglichidze

L'attaccante dell'Inter viene infatti colpito duramente dal giocatore empolese. Il piede è alto e colpisce la gamba del centravanti francese il quale finisce subito a terra dolorante. L'arbitro inizialmente aveva ammonito il difensore della squadra di D'Aversa poi è stato ancora una volta il check col VAR a fare luce sull'intervento scorretto del giocatore meritevole di cartellino rosso diretto. A questo punto l'Empoli è costretto a giocare fino a fine partita con un uomo in meno contro i campioni d'Italia in carica.