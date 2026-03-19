Perché Haaland indossa sempre un cappellino: è il nuovo proprietario della Federscacchi norvegese

Erling Haaland ha deciso di darsi agli scacchi e lo ha fatto in grande, diventando il proprietario della “Chess Mates” società che controlla la Federscacchi norvegese. Un investimento che ha già fatto mettere in calendario per metà 2026 un nuovo torneo internazionale: “E’ un gioco che ha molte affinità al calcio”

Erling Haaland tra alfieri, cavalli e pedoni: la stella norvegese del Manchester City ha deciso di effettuare un importante investimento economico fondando la "Chess Mates", società che detiene la proprietà della Federazione Scacchistica Norvegese, diventandone di fatto l'azionista di maggioranza. Un progetto che vedrà il coinvolgimento anche di una delle star del mondo degli scacchi internazionali, il grande maestro Magnus Carlsen.

Intuito, velocità, fiuto. Anche gli scacchi hanno gli elementi che in campo Erling Haaland ha mostrato di possedere ogni volta che gli capita occasione, sia con la maglia del suo club, il Manchester Cty, sia della nazionale norvegese (e l'Italia ne sa qualcosa). Così, l'idea di investire direttamente su questo sport che sta prendendo sempre più visibilità grazie ad un pubblico sempre più vasto e agli sponsor, è arrivata quasi naturale. Ma non è stata secondaria, visto che Haaland ha fatto le cose in grande: possiede l'azienda che è proprietaria di fatto della Federscacchi norvegese. "Gli scacchi sono un gioco incredibile. Affinano la mente e presentano evidenti analogie con il calcio: bisogna pensare in fretta, fidarsi del proprio istinto e pianificare diverse mosse in anticipo."

Haaland e gli scacchi, il nuovo investimento del campione norvegese

Non a caso, il campione norvegese negli ultimi giorni è stato visto indossare spesso il medesimo cappellino, grigio con la scritta "Norway Chess" e molti si sono chiesti il perché. La prima volta che è apparso sul capo dell'attaccante del City è stato in Premier nel pregara contro il West Ham nell'ultima partita del campionato inglese. Arrivata solo poche ore dopo all'accordo che Haaland aveva stretto con la Federscacchi del suo Paese: "Investo nella Federazione scacchistica norvegese perché credo che il nuovo Total Chess World Championship Tour possa trasformare gli scacchi in uno sport ancora più popolare tra gli spettatori di tutto il mondo" ha spiegato durante la conferenza stampa ufficiale. "Il team che sta dietro a Norway Chess ha già fatto un lavoro impressionante nel far crescere l'evento."

Che cos'è il "Norway Chess", il nuovo torneo internazionale patrocinato da Haaland

Grazie all'investimento di Haaland, il nuovo torneo, patrocinato dal FIDE, l'organo di governo mondiale degli scacchi, è stato inserito in calendario nella seconda parte del 2026 e prevede 4 tappe l'anno, con sedi itineranti e una formula che prevede spettacolo assicurato: si giocheranno partite di scacchi a cadenza classica veloce, rapide e blitz, il cui campione assoluto sarà determinato dai risultati ottenuti in ciascuna delle quattro prove.