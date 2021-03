Perché è stato annullato il gol segnato da Rodrigo Palacio contro il Napoli? La decisione del direttore di gara, Daniele Chiffi, ha fatto discutere ma, secondo il regolamento, è giusta. Un provvedimento che non arriva subito, tant'è che i calciatori del Bologna festeggiano per il pareggio, ma solo dopo un intervento dalla sala Var che richiama l'ufficiale di gara. Non si è trattato di un errore tecnico ma di un episodio non visto dall'arbitro che – al momento della rimessa del portiere azzurro – era di spalle e non è riuscito a vedere cosa è accaduto.

L'episodio avviene a inizio ripresa. David Ospina sta per effettuare una rimessa in gioco dalla propria area. Ha il pallone tra le mani, lo lascia scivolare per calciare il lancio lungo. A poca distanza da lui c'è l'attaccante dei rossoblù che, al momento del tiro, stende la gamba destra, intercetta la sfera e ‘di sponda' con l'arto realizza il gol del momentaneo 1-1. La gioia degli ospiti dura una decina di secondi, il tempo che dalla cabina di regia segnalino al direttore di gara (completamente girato) l'infrazione.

Perché da regolamento quel gol si annulla? Lo spiega la norma numero 12 che annovera la casistica di ‘falli e scorrettezze' da sanzionare. "Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un calciatore: impedisce al portiere di liberarsi del pallone che ha tra le mani oppure calcia o tenta di calciare il pallone quando il portiere è in procinto di spossessarsene".

Nell'episodio in questione c'è un'ulteriore precisazione a corredo che chiarisce per quale motivo sia stato corretto non convalidare la rete dell'attaccante argentino. "Si considera che un portiere abbia il controllo del pallone con la mano quando: 1) il pallone è tra le sue mani o tra la mano e una superficie qualsiasi (ad esempio: il terreno, il proprio corpo) o toccandolo con qualsiasi parte delle braccia o delle mani, salvo che il pallone non rimbalzi dal portiere o questi abbia effettuato una parata; 2) tiene il pallone sulla mano aperta; 3) fa rimbalzare il pallone sul terreno o lo lancia in aria Quando un portiere ha il controllo del pallone con la/e mano/i non può essere contrastato da un avversario".