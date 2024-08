Perché Conte è fissato con Lukaku: per spiegarlo ha fatto vedere un video illuminante

video suggerito

Ada Cotugno

Antonio Conte ritroverà ancora una volta Romelu Lukaku. Dopo lo Scudetto vinto all'Inter i due si incontreranno a Napoli, in una nuova avventura che sperano di concludere con lo stesso esito: nei suoi anni trascorsi in nerazzurro l'attaccante era diventato il vero re di Milano e adesso l'allenatore ha scelto di averlo al suo fianco anche sotto l'ombra del Vesuvio.

Non era un mistero che fosse tra le sue precise richieste di mercato al patron Aurelio De Laurentiis. Conte ha sempre creduto nel giocatore, anche quando tutto gli remava contro, e per questo ha voluto puntare su di lui anche adesso regalandosi il bomber che mancava a questa squadra.

Perché Conte punta sempre su Lukaku

Sembra quasi una fissazione quella che l'allenatore ha nei confronti di Lukaku. È lui il primo rinforzo chiesto per ogni squadra e quando hanno lavorato insieme all'Inter il loro rapporto era eccezionale, come se si conoscessero da sempre. Conte ha una stima infinita verso l'attaccante che lo ha portato ancora una volta a sceglierlo anche per l'avventura di Napoli.

Tra loro c'è un rapporto di profonda stima che Conte non ha mai nascosto a nessuno, anche quando le strade si erano separate. Dopo lo Scudetto vinto con l'Inter e il ritorno di Lukaku in Inghilterra l'allenatore, ospite negli studi di Sky, aveva spiegato per filo e per segno perché avrebbe puntato sempre su di lui, mostrando un video in cui riassume tutto il suo talento: "Se ci devo giocare da avversario voglio tenerlo alto e lontano. Romelu è a centrocampo ma guardate la velocità, è difficile trovare un giocatore che ti fa da punto di riferimento in area come fa lui ma allo stesso tempo trovare un giocatore che parte da centrocampo con questa velocità e qualità".

Una qualità eccezionale anche come rifinitore, caratteristica che per Conte è essenziale. E al tempo aveva anche fatto un parallelismo con un altro grande attaccante del calcio europeo che sarebbe esploso definitivamente di lì a poco: "È un ragazzo generoso, molto bravo anche nell'assist. Qui sta la specificità di Romelu, la stessa che vedo in Haaland, a campo aperto ti ammazza perché ha una velocità incredibile".