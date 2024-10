video suggerito

Perché Chiffi ha annullato il gol dell'Udinese al Milan e serviva andare al VAR per un fuorigioco L'episodio della rete annullata ai friulani al 95° ha fatto molto discutere per il richiamo del Var fatto all'arbitro perché andasse alla on-field-review. Si è trattato di una valutazione soggettiva su un fuorigioco passivo ma c'è un dettaglio che ha reso necessaria la valutazione del direttore di gara.

Cosa è successo al 95° nell'area di rigore del Milan e perché Chiffi ha annullato la rete del pareggio dell'Udinese? E, soprattutto, perché è stato necessario il ricorso alla on-field-review da parte dell'arbitro, richiamato dal Var? Se rispondere alla prima domanda si rivela abbastanza facile, alla luce dell'analisi dell'azione e della decisione del direttore di gara, che ha scrutato le immagini al monitor e ha discusso dell'episodio con i colleghi in cabina di regia, non lo è altrettanto relativamente alla seconda.

Se Ekkelenkamp (oggetto della contestazione) era in posizione di fuorigioco millimetrico e, per quella infrazione, ha inficiato l'azione del 2-2 dei friulani perché chiamare Chiffi a rivedere quel frangente del match? Si è trattato di una valutazione soggettiva su un fuorigioco passivo. La spiegazione che sbroglia la matassa è in un particolare che viene messo in luce dall'ex fischietto, Luca Marelli, e aiuta a fare un po' di luce su quel momento decisivo e controverso dell'incontro: "In situazioni del genere il Var non può valutare autonomamente la posizione di fuorigioco – le parole a DAZN, a corredo dell'anticipo di campionato a San Siro -. Ekkelenkamp è in off-side dopo il colpo di testa di Davies, non tocca mai il pallone e va a contrasto con Thiaw, che rinvia il pallone sulla testa di Pavlovic e nel rimpallo la sfera arriva allo stesso Ekkelenkamp (che calcia in porta, ndr) prima del gol di Kabasele".

Perché il Var è intervenuto? Lo chiarisce subito dopo ribadendo il concetto espresso prendendo in considerazione i due soggetti dell'azione, ovvero il centrocampista olandese dell'Udinese e il difensore del Milan: "Almeno inizialmente Ekkelenkamp non tocca il pallone e Chiffi deve valutare se in qualche modo ha impattato sull'azione di Thiaw, considerato che i due giocatori si sono addirittura toccati. Ecco perché è stato giusto il ricorso alla on-field-review oltre alla valutazione di Chiffi che ha correttamente annullato la rete".

L'Udinese resta con l'urlo strozzato in gola, bastare dare un'occhiata all'immagine che mostra di quanto fosse in off-side Ekkelenkamp e a causa di quale parte del corpo: per una questione millimetrica (meno della punta di un piede) che vizia l'intera azione, considerata l'influenza negativa del calciatore che ostacola leggermente il rinvio di Thiaw.