Perché Bremer si allena ancora a parte: le sue condizioni dopo l’infortunio a due giorni da Juve-Milan

Le condizioni di Bremer in vista di Juventus-Milan. Il brasiliano è reduce da un infortunio che non gli ha permesso di scendere in campo contro il Villarreal. Nella giornata di oggi si è allenato ancora a parte.

La Juventus si appresta ad affrontare il Milan nel prossimo turno di campionato. Dopo la parentesi Champions che ha visto i bianconeri pareggiare in casa del Villarreal, domenica all'Allianz Stadium la squadra di Tudor dovrà vedersela contro i rossoneri allenati dal grande ex Max Allegri. Una partita importante, in parte anche per le sorti del campionato, o meglio, per capire se davvero questo Milan – che ha appena battuto il Napoli – saprà ripetersi anche contro la Juventus.

I bianconeri però dovranno fare ancora i conti con le assenze. Se da un lato infatti Tudor sorride per il recupero completo di Conceicao, non si può dire lo stesso per la difesa, nello specifico Bremer. Secondo quanto riferisce Sky infatti il brasiliano si è allenato a parte e sarà da valutare domani, se non ce la facesse a giocare dall'inizio o la scelta di Tudor sarebbe quella di non rischiarlo, al centro della difesa potrebbe esserci uno tra Gatti e Rugani, entrambi già in campo contro il Villarreal.

Bremer anche oggi si è allenato a parte.

Sicuramente per la Juventus avere in campo uno come Bremer sarebbe un vantaggio in più. Tudor però ha tanti incroci ravvicinati e per un giocatore come lui, reduce già da un grave infortunio, recuperare completamente a livello muscolare il ritmo di giocare così tante partite ravvicinate è fondamentale. Il brasiliano è rimasto fermo dopo un fastidio al ginocchio durante la partita contro l'Atalanta. A riposo contro il Villarreal sarà dunque da capire se Bremer potrà scendere in campo col Milan, al massimo se ne riparlerà dopo la sosta.

Le condizioni degli infortunati in casa Juventus

Tudor proprio dopo la partita di Champions aveva parlato del suo pacchetto arretrato come quelli che "stanno tenendo la baracca". Kelly e Kalulu su tutto che con Bremer avevano creato un ottimo terzetto difensivo. Oltre a Bremer in difesa Tudor dovrà di nuovo fare a meno di Cabal anche lui vittima di un infortunio muscolare dopo l'infortunio serio della passata stagione. Da capire se l'allenatore bianconero col Milan vorrà puntare ancora su Gatti autore di un gol stratosferico in Spagna, oppure affidarsi all'esperienza di Rugani che anche Allegri conosce benissimo.