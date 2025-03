Perché Atalanta-Inter sarà gratis in TV ma non per tutti: chi potrà vederla senza abbonamento

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Atalanta-Inter sarà trasmessa in TV in chiaro su DAZN. La partita valida per la 29a giornata di Serie A in programma domenica 16 marzo alle 20:45 si potrà vedere gratis dunque senza necessità di sottoscrivere abbonamenti, ma solo registrandosi alla piattaforma streaming. Questa possibilità però ha un limite: Atalanta-Inter infatti non sarà visibile gratuitamente a tutti, ma solo ai primi due milioni di spettatori che si registreranno.

Atalanta-Inter in chiaro in TV su DAZN, chi potrà vederla anche senza abbonamento

Dunque la partita che potrebbe essere uno spartiacque per la lotta Scudetto potrà essere vista in TV anche da chi non è in possesso di un abbonamento a DAZN che ne detiene i diritti in esclusiva. Sulla piattaforma anche i non abbonati potranno gustarsi il match tra Inter e Atalanta in forma gratuita in TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Per farlo basterà registrarsi (se non lo si è ancora) sul sito o sull'app di DAZN inserendo i propri dati, e soprattutto la propria e-mail. senza ovviamente la necessità di sottoscrivere abbonamenti. Poi una volta dentro si potrà sfruttare appunto il servizio "guarda gratis" per vedere il match come se si fosse un regolare abbonato a DAZN.

Non tutti però potranno vedere la sfida tra la squadra di Gasperini e quella di Simone Inzaghi gratis. Questa possibilità garantita da DAZN è sfruttabile solo per un massimo di due milioni di utenti. Questo significa che al termine di questo numero di accessi senza abbonamento alla piattaforma streaming il servizio non sarà più disponibile per nessun altro. Il limite posto è abbastanza ampio e dunque non dovrebbero esserci particolari sorprese anche per chi dovesse registrarsi tardivamente, meglio però accelerare i tempi per non correre rischi di non vedere il match gratis.