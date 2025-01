Per Inzaghi il calendario dell’Inter non è una scusa: “Sono cinque mesi che giochiamo ogni 3 giorni”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

L'Inter di Inzaghi conquista una bellissima vittoria in casa del Lecce alla vigilia di una settimana complicatissima, per la quale passano le ambizioni per lo Scudetto e per la Champions League. Domenica i nerazzurri affronteranno il Milan nel derby, mercoledì invece il Monaco per sigillare gli ottavi di finale: due impegni cruciali, dei quali però l'allenatore non ha paura.

Ai microfoni di DAZN Inzaghi ha lodato la forza del suo gruppo che oggi si è visto in ogni azione e in ogni gol. Sono arrivate grandi risposte anche da chi gioca di meno, come nel caso di Frattesi che ha segnato anche l'1-0, un segnale fondamentale per affrontare con serenità tutte le sfide future e continuare il testa a testa con il Napoli che dista sempre 3 punti.

Inzaghi loda la forza del gruppo

È stata una vittoria collettiva, con i quattro gol arrivati da quattro marcatori diversi come spesso accade in casa nerazzurra. Le risposte dell'Inter sono convincenti, ma guai a dire a Inzaghi che quella che sta per arrivare sarà una settimana complicata: "Guardate che sono tutte così le settimane per noi, sono 5 mesi che giochiamo ogni 3 giorni. Non è questa settimana per noi, sono tutte così. Il gruppo è stato il segreto e deve continuare ad esserlo, tutti sanno che saranno impiegati. Ho cambiato 5 giocatori rispetto a Praga, ho avuto risposte importanti".

Grandi protagonisti contro il Lecce sono stati Lautaro Martinez e Marcus Thuram, il primo con un gol e il secondo con un assist e una prestazione pazzesca. L'allenatore nerazzurro spende per loro parole bellissime: "Sono felice di allenare Lautaro e Thuram. La cosa che più mi colpisce di loro è come si sacrificano per la squadra. Essere attaccante non è solo finalizzare. Loro non lavorano solo per il gol, sono sempre nella posizione giusta anche in fase di non possesso, fanno un grandissimo lavoro"