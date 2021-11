Per Donnarumma non c’è pace: ancora fuori al Psg, ma non è colpa di Navas Gigio Donnarumma non è stato convocato per il match di Ligue 1 tra il Paris Saint-Germain e il Nantes a causa di un problema di salute: ha la gastroenterite.

A cura di Marco Beltrami

Donnarumma o Navas, Navas o Donnarumma? Ad aiutare Pochettino nella scelta in vista della partita interna contro il Nantes ci ha pensato la sfortuna che sembra aver preso di mira ultimamente il miglior giocatore degli ultimi Europei. L'estremo difensore protagonista di un avvio di stagione particolare, in cui non è riuscito a ritagliarsi con continuità un posto da titolare, è stato messo ko da una condizione fisica non eccellente. Nessun infortunio per l'ex Milan ma, stando alle indiscrezioni provenienti dalla Francia, una fastidiosa gastroenterite.

Scorrendo la lista dei convocati per la partita tra il Paris Saint-Germain e il Nantes, spiccano le assenze di Kimpembe, di Sergio Ramos (ancora una volta lasciato a casa, nonostante il ritorno agli allenamenti) e soprattutto di Gigio Donnarumma. Un piccolo colpo di scena visto che proprio nella giornata di ieri, in occasione della classica conferenza stampa del tecnico dei Bleus Pochettino si era parlato del tormentone legato al dualismo tra il nazionale azzurro e Keylor Navas. Al ritorno dagli impegni con l'Italia, non troppo fortunati sia dal punto di vista dei risultati che delle critiche per alcune uscite "pericolose", Donnarumma ha accusato a Parigi una gastroenterite. Un mal di pancia dunque vero e proprio, non un riferimento ad una possibile mancata serenità per le scelte del suo tecnico.

Questa volta dunque Pochettino non avrà bisogno di "coraggio" per spedire in panchina uno dei due top portieri di cui dispone. L'ex Tottenham ha infatti spiegato la bontà della decisione del suo club di affiancare in questa stagione a Navas come Donnarumma. D'altronde proprio in queste situazioni, con uno dei due messo fuorigioco da un problema fisico, si nota la fortuna di poter disporre di un altro estremo difensore top. L'allenatore argentino si affiderà al costaricense che stacca ulteriormente Gigio nel numero delle presenze stagionali (12 a 7). Un'occasione anche per l'ex Milan per recuperare nel migliore dei modi, e tornare in campo più forte di prima.