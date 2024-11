video suggerito

Per Conte Napoli-Atalanta significa crescita: “Loro sono un esempio, sfida scudetto? Decidete voi” Antonio Conte in conferenza ha presentato la sfida al Maradona tra Napoli e Atalanta tessendo le lodi dei nerazzurri: “Sono una realtà consolidata, figlia di un percorso in cui hanno costruito molto, anche per merito di Gasperini”. Poi, l’obiettivo: “Crescere, creare qualcosa di duraturo e rendere orgogliosi i tifosi. Sfida scudetto? Sicuramente è una sfida per l’Europa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Antonio Conte prepara la seconda sfida clou del mini ciclo terribile del Napoli forte della vittoria di San Siro ma consapevole che ogni volta si riparte da zero. Ora c'è l'Atalanta, poi ci sarà l'Inter in altri due confronti che diranno ancor più quanto vale questo Napoli. Che al Maradona incontra una squadra modello: "Noi siamo all'inizio di un lavoro, loro hanno costruito nel tempo e sono diventati un esempio".

L'Atalanta come esempio da tenere in considerazione, Gasperini come tecnico del quale avere massimo rispetto e consapevolezza di quanto fa giocare bene le proprie squadre. Per Antonio Conte la vigilia di Napoli-Atalana è un elogio lunghissimo agli orobici per quanto hanno fatto: "La ciliegina sulla loro torta è stata l'Eruopa League ma è una vita che oramai giocano in Champions. Sono stati bravissimi a costruire nel tempo, a diventare una realtà solida e ora riconosciuta da tutti. Sfida scudetto? Lo lascio dire a voi, di certo è una sfida per l'Europa con loro che ci stanno già e sono strutturati, e noi che vogliamo tornarci".

Conte ricorda Gasperini e la sua bravura non solo a Bergamo

Antonio Conte ha pennellato un quadro preciso per l'Atalanta di Gasperini, definendola una realtà solida e consolidata. Anche per la capacità in panchina del tecnico degli orobici che Conte conosce molto bene. "So cosa significhi essere allenati da lui, è stato un mio tecnico. Quando alla Juventus ero infortunato e chiedevo di giocare in primavera c'era lui in panchina. Tramite il duro lavoro e il tempo ha ottenuto grandi risultati: ora sono strutturati bene, per noi un modello da seguire".

Napoli-Atalanta per Conte, ennesima prova di crescita

Non una sfida scudetto ma nemmeno una gara qualunque. Napoli-Atalanta per Conte è l'ennesimo mattone per costruire qualcosa di solido e duraturo: "Miracoli calcistici non ne conosco e so che solo uno può fare i miracoli… Noi dobbiamo lavorare, tutti insieme per costruire qualcosa di bello. Con l'Atalanta sarà un test probante anche a livello difensivo, visto che loro hanno il miglior attacco. Il primo pensiero è sempre segnare, il secondo è non subirlo. L'obiettivo principale? Rendere orgogliosi i nostri tifosi al di là del risultato, mostrando attaccamento e senso di appartenenza"