Pepe positivo al Covid, il Portogallo perde un altro big per i playoff Mondiali Il Portogallo non disporrà di cinque calciatori di livello per la semifinale dei playoff dei Mondiali 2022, contro la Turchia non ci sarà nemmeno Pepe del Porto.

A cura di Alessio Morra

Il difensore Pepe è positivo al Covid, il Portogallo perde un altro calciatore per i playoff dei Mondiali 2022. Il c.t. Fernando Santos ha provveduto subito e ha convocato il difensore del Lille Tiago Djalò. Indisponibili anche il difensore Ruben Dias e i centrocampisti Renato Sanches e Ruben Neves. Nemmeno Cancelo sarà disponibile nella semifinale con la Turchia.

Sembra tutto scritto per la finale tra Portogallo e Italia nel percorso ‘C' dei playoff di Qatar 2022. Ma nulla è scontato. Il c.t. Mancini è alle prese con problemi seri in difesa e invita a non sottovalutare la Macedonia del Nord, mentre il Portogallo, che è favorito sulla Turchia, deve stare attento contro la Turchia, che cerca il colpo grosso. I calciatori del Portogallo hanno effettuato tutti i test Covid, e Pepe è stato trovato positivo e dovrà saltare la partita con i turchi.

Classe 1983, non è più giovanissimo, ma Pepe è un titolare del Portogallo, che ora è costretto a reinventarsi in difesa. Perché mancherà pure il difensore del Manchester City Ruben Dias, e contro la Turchia giovedì 24 marzo sarà fuori pure Joao Cancelo, l'ex Juve, che deve scontare un turno di squalifica e potrà giocare, eventualmente, la finale, si spera contro l'Italia. Inoltre saranno indisponibili anche Renato Sanches, giocatore che da tante stagioni è nel mirino di squadre italiane, e Ruben Neves, forte centrocampista dei Wolves.

Nessun tipo di problema per il reparto offensivo, che ovviamente conta di Cristiano Ronaldo, il giocatore che ha segnato più gol di tutti con la propria nazionale. Nell'elenco c'è anche l'attaccante del Milan Leao, che non dovrebbe partire dal primo minuto contro la Turchia.