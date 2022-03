Il Portogallo perde Ruben Dias, il difensore del City salterà i playoff di Qatar 2022 Pep Guardiola alla vigilia del derby di Manchester ha annunciato l’infortunio di Ruben Dias, che dovrà fermarsi per almeno un mese. Una notizia pessima per il Portogallo.

A cura di Alessio Morra

I playoff della zona europea di Qatar 2022 si avvicinano. L'Italia il 24 marzo affronterà in casa la Macedonia del Nord e in caso di vittoria il 29 marzo sfiderà la vincente di Portogallo-Turchia. Mancini sta preparando nei minimi dettagli le sfide dei playoff e vuole riportare ai Mondiali gli Azzurri, per farlo servirà un'impresa considerato che l'eventuale finale l'Italia la disputerà fuori casa. Il Portogallo di CR7 fa paura, ma il c.t. è fiducioso. Lo stato di forma dei calciatori e gli infortuni potrebbero giocare un ruolo importante. Mancini spera di avere Bonucci e Chiellini. Il Portogallo ha perso uno dei suoi migliori difensori, che dovrà stare fermo per circa un mese.

Nella conferenza stampa che precede il derby di Manchester tra United e City, Pep Guardiola ha annunciato lo stop di Ruben Dias, difensore centrale di prima fascia che dovrà rimanere fuori per almeno un mese. Un problema vero per il City, ma anche per il Portogallo che lo perde per la semifinale playoff con la Turchia e pure per l'eventuale finale. Queste le parole del tecnico catalano: "Ruben Dias ha un problema al tendine del ginocchio che lo terrà fuori dalle 4 alle 6 settimane".

La perdita è importante intanto per il Manchester City, che è praticamente al sicuro di giocare i quarti di Champions (dopo il 5-0 allo Sporting Lisbona), ma che sta vivendo un testa molto intenso con il Liverpool in Premier League. Ma a preoccuparsi di più è soprattutto il Portogallo, perché la perdita di Ruben Dias è importante per la squadra di Ferdinando Santos che potrebbe essere costretto a schierare in dei playoff così importanti il 39enne Pepe.