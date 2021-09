Pepe alla Montero, il cazzotto (impunito) all’avversario diventa un caso: “Radiatelo!” Pepe si è reso protagonista ancora una volta di un brutto episodio in occasione della sfida tra il Porto e lo Sporting Lisbona. Un pugno a Coates, simile a quello rifilato da Montero a Di Biagio in un celebre Inter-Juventus è rimasto impunito, sollevando un polverone di polemiche in terra lusitana.

A cura di Marco Beltrami

La carriera di Képler Laveran Lima Ferreira, meglio noto come Pepe, è stata contraddistinta da tanti episodi sopra le righe. Spesso e volentieri il difensore portoghese si è reso protagonista di situazioni anti-sportive e di interventi al limite. Ecco perché quanto accaduto nel big match tra il suo Porto e lo Sporting, non è certo sorprendente. Al contrario sorprende e ha sollevato un polverone, il fatto che sia rimasto impunito.

Alla mezz'ora di Sporting Lisbona-Porto sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Pepe ha rifilato un colpo proibito a Coates. Un vero e proprio cazzotto, quello del difensore ospite, che ha richiamato alla memoria il celebre precedente italiano Montero-Di Biagio, quando l'uruguaiano in un Inter-Juventus del 2000 colpì il centrocampista in una situazione di gioco praticamente identica. Nessuna sanzione da parte del direttore di gara, e del Var, nonostante le proteste veementi della formazione di casa che ha sottolineato la volontarietà dell'intervento falloso di Pepe che sembra anche chiudere le dita.

Un episodio che sta ancora facendo discutere, con lo Sporting che dopo il pareggio (1-1) ha deciso di richiedere al Comitato Istruttori della Lega portoghese di intervenire per sanzionare Pepe depositando le immagini televisive come prova. Miguel Braga, responsabile della comunicazione allo Sporting al programma ‘Raio-X Sporting' di Sporting TV ha confermato: "Pepe fa quello che gli abbiamo visto fare in altri campionati. Il VAR, con assistente e non so come molte televisioni, guarda questo e pensa che sia normale. E ci sono ex arbitri che hanno quasi scritto che è stata colpa di Coates, quando Pepe ha stretto i denti, ha chiuso la mano, e gli ha dato un pugno alla mascella". E sui social, è già battaglia tra tifosi, e non manca chi ha chiesto addirittura provvedimenti esemplari nei confronti dell'esperto difensore, come una lunga squalifica o addirittura la radiazione.