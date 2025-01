Pelè chiama Neymar al Santos: “Torna a casa, mio principe”. È la magia dell’Intelligenza Artificiale

video suggerito

Un video oramai divenuto virale sui social avrebbe convinto definitivamente Neymar a tornare al Santos. C'è la voce di Pelè a compiere la magia: Ti permetto di usare il mio trono e la mia corona, sei l'unico a poter indossare di nuovo la mia maglia"

A cura di Alessio Pediglieri

L'AI (Artificial Intelligence) ha colpito ancora nel mondo del calcio e questa volta ha preso nel segno vincendo le resistenze di Neymar e del proprio papà procuratore per portarlo a firmare col Santos. Determinante un video costruito con l'intelligenza artificiale in cui a richiamare al club brasiliano l'ex Al Hilal, PSG e Barcellona, è Pelè in persona la cui voce risuona come per incanto parlando a Neymar: "Il Santos e il Brasile hanno bisogno di te, Ney, penso che ci sia solo una persona che può portare la mia maglietta. Ti permetto di usare il mio trono e la mia corona".

Non c'è ancora una ufficializzazione formale ma oramai tutto è apparecchiato alla perfezione: Neymar torna a casa, al Santos, il club brasiliano dove iniziò la sua straordinaria avventura calcistica che lo ha portato a esplodere con il Barcellona, a far sognare al PSG e a venir celebrato al Al Hilal nella dorata Arabia. Con nel mezzo le presenze con la propria nazionale verdeoro con cui ha giocato per 130 volte. A convincere giocatore ed entourage – composto dal papà procuratore – è stato però un escamotage che ora sta impazzando sul web: la voce di Pelè che lo ha consacrato definitivamente proprio erede.

Lo struggente messaggio di Pelè a Neymar: "Ti permetto di usare il mio trono e la mia corona"

O'Rei ha parlato a Neymar e poco conta per i tifosi brasiliani che la voce del mito sia stata generata semplicemente dall'Intelligenza Artificiale. L'impatto è stato comunque pazzesco: "Ciao, Ney. Probabilmente sai con chi stai parlando. E il nostro Peixe, eh? Da quassù vedo tutto. Tempi difficili. La città è triste. La città è diventata buia. Il mio trono è vuoto. La mia maglietta è salva e non è ancora arrivato nessuno che possa prenderla. In effetti, penso che ci sia solo una persona che può portarlo".

"Un certo ragazzo che è cresciuto qui, ha vinto tutto ed era più felice che mai qui" continua il Pelè artificiale ma dall'effetto più che realistico. "Qui divenne un grande idolo nazionale. Ha poi viaggiato per il mondo per diventare una star globale. Io e te siamo fatti così, Ney. Non solo il Santos, ma anche il Brasile ha nuovamente bisogno di te. Ascolta il tuo cuore, torna a casa. Alla tua città. Alla tua gente. Ti permetto di usare il mio trono e la mia corona . Dai di nuovo il tuo spettacolo a Vila e preparati a portarci Hexa. Ricordi cosa avevi promesso? Me ne vado, ma tornerò. Ti applaudirò sempre da quassù. Mio principe", conclude il messaggio che avrebbe commosso a tal punto papà Neymar dal non pensare ai soldi ma a seguire il cuore.

Neymar al Santos, l'annuncio ufficiale sempre più imminente

Intanto, il Santos sta già continuando aa diffondere sui social diversi messaggi legati al ritorno di Ney che si ritiene verrà annunciato definitivamente entro il fine settimana. Inizialmente firmerà un contratto di cinque mesi fino a fine stagione, ma con l'opzione di rinnovarlo per un altro anno in modo da averlo fino ai Mondiali del 2026, che si svolgeranno a metà del prossimo anno negli Stati Uniti, in Messico e Canada.