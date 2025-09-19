Pedri impassibile di fronte all’invasore di campo: finale movimentato per Newcastle-Barcellona

Il post-partita di Newcastle-Barcellona, chiusasi con il successo degli ospiti, non è stato del tutto tranquillo. Questo perché c’è stato chi ha provato a fare il furbo con la classica invasione di campo. Mentre il protagonista assoluto del match, Marcus Rashford, si recava nella postazione dedicata al premio di “man of the match”, alle sue spalle la sicurezza è stata costretta a un vero e proprio placcaggio di un tifoso.

Finale movimentato per Newcastle-Barcellona, cosa è successo

Nelle immagini registrate dallo smartphone di uno spettatore presente sugli spalti e rilanciate dal The Sun, si vede come i calciatori ospiti escano dal campo del Newcastle dopo il successo in trasferta in Champions. Rashford, autore della doppietta decisiva e con in mano il trofeo di migliore in campo, si stava incamminando verso la postazione-intervista.

Invasione di campo, Rashford non si accorge di nulla, Pedri glaciale

L’ex attaccante del Manchester United non si è accorto dell’arrivo alle sue spalle di un ragazzo che, dopo aver scavalcato le tribune, ha provato probabilmente a raggiungere i giocatori del Barcellona. Uno scatto perentorio il suo, ma non quanto quello di un addetto alla sicurezza, che è stato più rapido e con le maniere forti lo ha letteralmente placcato. L’uomo ha spento sul nascere ogni tentativo dell’invasore di liberarsi e lo ha portato fuori.

Tutto è avvenuto sotto lo sguardo incredulo di Pedri. Il centrocampista ha visto il tifoso arrivare a pochi centimetri da lui, ma non ha fatto una piega, restando glaciale: ha assistito a tutta la scena senza muoversi e senza mostrare alcuna paura per ciò che sarebbe potuto accadere. All’invasore è andata male, al contrario di un altro tifoso che invece è riuscito a raggiungere il suo obiettivo: scattare una foto con un calciatore del Barcellona. Un finale decisamente movimentato, dunque, per Newcastle-Barcellona.