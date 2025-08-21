Pavel Podkolzin è diventato il giocatore più alto nella storia del calcio dopo il fiasco in NBA

Pavel Podkolzin ha esordito in Coppa di Russia diventando con i suoi 2 metri e 26 centimetri il calciatore più alto di sempre. Dopo una modestissima carriera nel basket, dove ha vestito anche la maglia di Varese oltre ad essere approdato per due stagioni in NBA, il gigante russo ha deciso di cambiare sport, trasformandosi in un enorme attaccante di sfondamento. “Il gol arriverà, intanto ringrazio tutti per questa straordinaria occasione”

Il russo Pavel Podkolzin, che ha giocato anche in NBA per i Mavericks, grazie al proprio debutto nel mondo del calcio dove ha esordito in Coppa di Russia con la maglia dell'Amkal Mosca, ha conquistato un record alquanto particolare, quello di calciatore più alto di sempre con i suoi 2 metri e 26 centimetri. Solo una spanna più basso della porta.

Podkolzin, la carriera da modesto cestista tra Russia, Italia e l'NBA

Per Podkolzin il calcio è stato un ripiego, perché la sua prima vera e univa grande passione è stata ovviamente la pallacanestro dove ha percorso una carriera tutt'altro che prestigiosa pur riuscendo a giocare in diversi campionati. Cresciuto nella franchigia della sua città natale, vestendo i colori della Sibirtelecom Lokomotiv, Podkolzin ha vissuto anche una veloce parentesi italiana, con la maglia di Varese (2002-2004) prima di entrare nell'olimpo del basket mondiale, l'NBA. È il 2004 e a sceglierlo sono i Jazz alla posizione n.21 del draft. L'anno successivo, il gigante sovietico passa ai Mavericks con cui debutta nel 2005. Anche in quel caso, Podkolzin diventa ufficialmente uno dei 10 giocatori più alti nella storia della NBA , appena cinque centimetri sotto il limite condiviso da Manute Bol e Georghe Muresan.

L'addio al basket di Podkolzin e l'esordio nel calcio: attaccante di sfondamento

La sua carriera tuttavia fu alquanto modesta e nelle due stagioni americane lo si vide in campo sono in sei occasioni per un totale di quasi mezz'ora e uno score da soli 4 punti. Tanto bastò per salutare l'NBA nel 2006 per ritornare sui propri passi. Un calando talmente vistoso che Podkolzin decise così di cambiare letteralmente sport, inventandosi attaccante di sfondamento nel calcio a 40 anni compiuti. A sceglierlo è stato l'Amkal Mosca che lo ha schierato titolare in Coppa di Russia: non ha segnato alcun gol ma la squadra ha vinto 1-0 battendo l'FC Kaluga, per proseguire il proprio cammino in Coppa.

Podkolzin: "Sono grado dell'opportunità, prima o poi segnerò"

Un debutto che non è passato inosservato e che ha spinto l'ex cestista sotto i riflettori di addetti ai lavori e curiosi: "È stata una grande opportunità praticare anche questo sport", ha detto Podkolzin a Baja News nel post match. "Sto anche giocando in una competizione importante come la Coppa di Russia e, sinceramente, non so cosa dire… Ne sono grato. Il gol? Arriverà: avevano un buon portiere. Ci proverò nella prossima partita".