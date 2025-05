video suggerito

Paura per Kevin Muller, perde i sensi dopo uno scontro di gioco: viene portato via in barella Sono stati dieci minuti di paura per il portiere dell’Heidenheim che è rimasto a terra privo di sensi dopo essersi scontrato con un avversario. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attimi di terrore per Kevin Muller, portiere dell'Heidenheim che durante la partita contro il Bochum si è accasciato a terra dopo uno scontro di gioco con un avversario: il tedesco ha perso i sensi per dieci minuti ed è stato rianimato in campo dallo staff medico prima di essere trasportato fuori dal campo in barella. I suoi temi di recuperi al momento sono indefiniti.

(in aggiornamento)