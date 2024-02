Paura per Budimir, sviene in campo dopo la sostituzione: portato d’urgenza in ospedale Attimi di paura per Ante Budimir durante Las Palmas-Osasuna: viene sostituito dopo un violento scontro aereo con un avversario ma perde conoscenza e deve essere trasportato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Attimi di paura durante la partita de LaLiga tra il Las Palmas e l'Osasuna quando l'attaccante Ante Budimir ha perso conoscenza subito dopo esser stato sostituito in seguito ad un duro scontro aereo con un avversario in cui aveva ricevuto un duro colpo alla testa che lo aveva anche fatto sanguinare.

L'ex calciatore di Crotone e Sampdoria dopo aver ricevuto le prime cure da parte dello staff medico dell'Osasuna era stato comunque richiamato in panchina dall'allenatore Jagoba Arrasate che, al suo posto, per gli ultimi scampoli di partita ha mandato in campo Kike Barja. A quel punto il 32enne croato si è accomodato sulla panchina della formazione ospite ma una volta rialzatosi per far rientro negli spogliatoi è svenuto convincendo così i medici del club a trasferirlo nel vicino ospedale per fare tutti gli accertamenti del caso.

A rivelarlo è stato il tecnico dell'Osasuna nella conferenza stampa andata in scena al termine della partita conclusasi sul risultato di 1-1: "Ora lo stanno portando in ospedale perché ha perso conoscenza e quindi deve essere sottoposto agli accertamenti. Speriamo di avere buone notizie, ma non posso dirlo con certezza adesso perché aveva le vertigini e ha perso conoscenza a causa di quel colpo" ha difatti confessato l'allenatore dell'Osasuna.

La speranza del club di Pamplona è quella che Ante Budimir faccia rientro a casa insieme ai suoi compagni di squadra il giorno successivo e che quindi gli esami specialistici cui si è sottoposto in ospedale non evidenzino serie conseguenze da quel duro colpo alla testa che ha messo K.O. il gigante croato fondamentale per la sua squadra sia in zona gol (13 reti in 26 presenze fin qui nel campionato spagnolo in questa stagione) che per la sua grande generosità che lo ha reso anche uno dei beniamini dei tifosi dell'Osasuna.

Speranza che si è concretizzata solo a metà dato l'ultimo aggiornamento sulle condizioni dell'attaccante croato rilasciato dall'equipe medica della formazione spagnola: "Budimir ha riportato una frattura del seno mascellare destro ed è in attesa di valutazione da parte di un chirurgo maxillo-facciale in ospedale per determinare se è necessario un intervento chirurgico. Il giocatore è già rientrato in albergo e domani tornerà a Pamplona con la squadra" si legge infatti nella nota diramata tramite i canali ufficiali del club.