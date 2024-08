Paura in Reims-Lille, Gomes perde i sensi per un colpo alla testa: Amadou Kone prega per lui

video suggerito

Paura, angoscia, disperazione sono le emozioni forti scaturite dal tremendo colpo alla testa preso dal calciatore del Lille, Angel Gomes, nell'impatto con Amadou Kone durante la gara con il Reims. Da brividi anche la reazione dell'avversario: una volta espulso, preoccupato e provato dal senso di colpa, viene catturato alle telecamere a pregare per lui. S'è aperta così la prima giornata del campionato francese, con la Ligue 1 che ha tenuto a lungo in sospeso il match, nell'attesa che dallo stadio arrivassero notizie incoraggianti e il messaggio che, sia pure con quasi 40 minuti di ritardo, la gara potesse riprendere.

Il comunicato dopo la grande paura: "Gomes ha ripreso conoscenza"

Il comunicato ufficiale del club condiviso sui social vale come ultim'ora sullo stato di salute del tesserato: "Possiamo confermare che Angel Gomes ha ripreso conoscenza ed è stato trasferito in ospedale". Sta bene? È fuori pericolo, ma la paura è stata grande e serve mantenere cautela aspettando l'esito di tutti i controlli diagnostici. Prima di essere condotto in ospedale, a Gomes sono state prestate le cure d'emergenza sul terreno di gioco: sono durate per una ventina di minuti ma il tempo s'è fermato.

La dinamica del tremendo scontro di gioco: botta violenta alla testa

Uno scontro di gioco con Amadou Kone del Reims, fortuito ma violento, lo ha letteralmente abbattuto alimentando un profondo senso di ansia. La sequenza di quei momenti è terribile: chi è intorno a lui si sbraccia, urla, fa di tutto per richiamare l'attenzione dello staff medico. Cabella gli fa da scudo col corpo e così anche gli altri calciatori

Gomes è a terra, immobile, stordito. L'impatto gli ha provocato un trauma fortissimo (commozione cerebrale). Giace sul prato e vederlo in quelle condizioni mette i brividi addosso. Lo stadio ammutolisce. Il direttore di gara si volta verso il capannello che si è creato intorno al centrocampista, capisce subito che è successo qualcosa di grave.

Gomes perde i sensi, gara sospesa: va in ospedale cosciente

Le condizioni sono apparse preoccupanti: il calciatore ha perso i sensi, la partita è stata sospesa a lungo (è ripresa dopo quasi 40 minuti) anche dopo che il giocatore è stato accompagnato d'urgenza in ospedale. Il fatto sia uscito dal rettangolo verde cosciente ha permesso a tutti di tirare un sospiro di sollievo e adesso si attendono aggiornamenti importanti da parte della società francese.

Kone prega per lui, la partita riprende dopo quasi 40 minuti

In quel tramestio, in cui squadre e pubblico sono disorientati, l'arbitro prende il cartellino rosso e lo sventola sotto il naso di Kone. Successivamente, le immagini in diretta tv hanno mostrato lo stesso Kone che, una volta nel tunnel dello stadio, accenna a una preghiera rivolta all'avversario. La gara riprenderà solo in seguito, dopo aver permesso alle squadre di effettuare un breve riscaldamento alla luce della lunga interruzione.