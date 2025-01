video suggerito

Paulo Fonseca sta per tornare già in panchina: l’ex Milan tratta con il Lione, che ha esonerato Sage L’Olympique Lione ha esonerato il tecnico Pierre Sage, sesto in classifica in Ligue 1. Il presidente Textor sta trattando con Paulo Fonseca. A un mese dall’esonero con il Milan il portoghese può tornare ad allenare. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Lione ha cambiato allenatore. Il tecnico Pierre Sage è stato esonerato dopo il pari con il Nantes. Il club del patron John Textor a breve dovrà ingaggiare un nuovo tecnico. Secondo quanto riporta L'Equipe il favorito per la successione di Sage sarebbe l'ex Milan Paulo Fonseca, esonerato dai rossoneri meno di un mese fa.

Il Lione ha esonerato Pierre Sage

Sage lo scorso anno era stato fenomenale, era arrivato come traghettatore, doveva rimanere pochi giorni e invece ha portato il Lione dall'ultimo al sesto posto, qualificandosi addirittura per l‘Europa League. L'ambizioso proprietario americano ha migliorato la squadra e ha chiesto la qualificazione in Champions. L'avvio di stagione è stato promettente, anche in Europa League. Ma le ultime settimane non sono state favolose e sono state segnate soprattutto dalla clamorosa eliminazione in Coppa di Francia contro una squadra di dilettanti.

Il Lione cerca l'accordo con Paulo Fonseca

Textor al netto del sesto posto in classifica, della zona Champions a un passo, e dall'ottima posizione nella fase a campionato di Europa League. ha deciso di voltare pagina. L'Equipe scrive che il favorito per sostituire Pierre Sage è l'ex allenatore di Roma e Milan Paulo Fonseca, esonerato dai rossoneri a fine dicembre. Fonseca starebbe trattando già da giorni con il Lione. Dovesse accettare potrebbe esordire in Europa League contro il Ludogorets il 30 gennaio o in Ligue 1 domenica 2 febbraio contro il Marsiglia di De Zerbi. L'alternativa a Fonseca è rappresenta da Luis Castro, portoghese pure lui, ex di Shakhtar e Al-Nassr.