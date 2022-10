Paulo Dybala in incognito al Colosseo: si avvicina ad un tifoso ignaro e lo sorprende Bel gesto di Paulo Dybala per il tifoso della Roma che indossava la sua maglia: la madre del ragazzo ha voluto ringraziato l’attaccante argentino sui social.

A cura di Vito Lamorte

Paulo Dybala ha avuto sempre un ottimo rapporto con i tifosi. L'attaccante argentino, da tempi del Palermo fino alla Roma passando per il lungo periodo alla Juventus, è sempre stato molto disponibile con i suoi fan e un episodio verificatosi poche ore fa non ha fatto che confermare il suo atteggiamento verso chi lo segue e lo supporta.

La Joya non è a disposizione di José Mourinho per un infortunio piuttosto serio, che lo terrà lontano dai campi di gioco per diverse settimane, e così ha approfittato per un po' di turismo culturale nella Capitale insieme alla la fidanzata Oriana e alla sua famiglia, arrivata da qualche giorno in Italia.

La coppia ha scelto di visitare il Colosseo e hanno immortalato tutto via social ma sempre attraverso una serie di foto postate su Twitter è stato documentato un gesto di generosità da parte di Dybala nei confronti di un turista.

Il calciatore della Roma ha visto un ragazzo con la sua maglia e si è avvicinato per firmarla, senza che lui se ne accorgesse. A raccontare l'episodio è stata la mamma del tifoso su Twitter, che ha taggato la Joya mettendo ancora più in evidenza la storia: "Hai un nuovo fan.Sei venuto da mio figlio a caso al Colosseo e hai autografato la maglia che indossava. Molto bello!!".

Oltre al messaggio ci sono le foto che ritraggono il ragazzo con la maglia giallorossa, che prima si fa firmare la casacca e poi si mette in posa per uno scatto con il calciatore argentino.

Paulo Dybala si sottoporrà ad una risonanza di controllo a fine settimana per valutare la lesione e a che punto è la fase di cicatrizzazione. L'argentino nei giorni scorsi si è sottoposto al trattamento dei fattori di crescita, secondo il protocollo Prp (Plasma ricco di piastrine) e questo gli ha permesso di ridurre i tempi nella rigenerazione dei tessuti lesionati. Venerdì Lionel Scaloni diramerà la prima lista per la Coppa del Mondo e la Joya vuole esserci assolutamente.