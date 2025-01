video suggerito

Patrizio Masini in lacrime dopo il gol in Roma-Genoa: ha realizzato il sogno di tutta la vita Patrizio Masini alla prima da titolare in Serie A con il suo Genoa ha segnato la rete del pareggio contro i giallorossi. Un sogno che si realizza.

A cura di Marco Beltrami

Patrizio Masini non dimenticherà mai Roma-Genoa. Il centrocampista alla prima partita da titolare in Serie A con la maglia rossoblu ha segnato il gol dell'1-1. Una marcatura dal sapore speciale per questo ragazzo che è sempre stato di proprietà della formazione ligure. Non per niente, Masini non è riuscito a trattenere le lacrime.

Sognava una notte del genere da sempre Masini che in questa stagione, dopo il debutto con la prima squadra in rossoblu tra i professionisti si è tolto questa enorme di soddisfazione. Un gol il suo anche bello, per sorprendere la Roma e festeggiato in modo sfrenato. Prima l'urlo e poi la corsa inarrestabile verso la panchina per abbracciare mister Vieira e il suo collaboratore Murgita.

(in aggiornamento)