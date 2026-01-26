Pato ritorna nel calcio a tre anni dal ritiro: il “papero” brasiliano pronto ad acquistare un club

Alexandre Pato potrebbe ben presto diventare un azionista di un piccolo ma ambizioso club inglese, il Colchester United che milita attualmente in League Two. Le conferme sono arrivate direttamente dalla società inglese: “Ci stiamo lavorando ma senza fretta”. A soli 3 anni dal ritiro ufficiale, per l’ex Milan sarebbe un rientro alla grande nel mondo calcistico.

Alexandre Pato evidentemente non riesce a stare senza calcio e così l'oggi 36enne ex attaccante brasiliano sta valutando il modo migliore per rientrarci. Non più tirando i calci ad un pallone, bensì dalla porta della dirigenza visto che dall'Inghilterra sono arrivate diverse conferme di una suo interessamento fortissimo per un club, il Colchester United, che oggi milita in League Two.

La notizia ha fatto subito il giro del mondo del calcio nel momento in cui dall'Inghilterra sono giunte le prime conferme. Pato sta trattando l'acquisizione di un club che pur militando nelle serie inferiori ha già attirato su di sé le attenzioni generali per quanto di buono fatto a livello sportivo. L'interesse di Pato per il Colchester United arriva infatti in un momento in cui il club sta ottenendo buoni risultati in campo sotto la guida del tecnico Danny Cowley: imbattuti da sei partite, ottavi in ​​classifica, sono a soli tre punti dalla zona play-off, con l'obiettivo la conquista della promozione in terza divisione, che manca da un decennio.

Pato pronto a diventare azionista di un club inglese: l'ambizioso Colchester United

A dare la notizia dell'avvio delle procedure per capire la reale sostenibilità dell'operazione sono stati media anglosassoni che sono entrati anche nel merito: l'eventuale acquisizione è supervisionata dal consulente americano Mitchell B Reiss per conto dello stesso Colchester che a sua volta ha confermato la presenza di Pato sulle tribune dello stadio di casa per la partita giocata sabato e vinta 2-1 contro il Fleetwood Town. L'attuale proprietario del club, Robbie Cowling aveva già provato la cessione della società nell'estate 2025 dopo aver avuto contatti con la Lightwell Sports Group, una multinazionale americana, poi finito nel vuoto.

La conferma del Colchester: "Ci sono parti interessate: stiamo esaminando attentamente"

Dallo scorso settembre le trattative sono ripartite ma con la cordata guidata da Pato: "Abbiamo alcune parti interessate" ha confermato Cowling alla BBC, patron del Colchester da 20 anni. "Ma non siamo interessati a persone che non abbiano la ricchezza necessaria per portare il club molto più lontano di me. Non c'è una scadenza precisa per l'eventuale passaggio di consegne, l'importante è affidare la decisione alla persona giusta: è un po' come quando cerchi qualcuno che adotti tuo figlio. Devi esaminarlo attentamente."

Un giovanissimo Pato alla corte del Milan: aveva solo 17 anni, rimase in rossonero per 6 stagioni

Pato sulle orme di Beckham, Ibra e Fabregas: gli altri ex giocatori con quote di club

Per Pato si tratterebbe della prima vera operazione finanziaria personale di alto livello e rientrerebbe nel mondo del calcio a soli 3 anni dal suo addio ai campi, ripercorrendo le orme di alcuni suoi altrettanto illustri predecessori. Pato diverrebbe co-proprietario come ha già fatto da tempo in America David Beckham (con l'Inter Miami in MLS), Ronaldo Nazario in Spagna (Real Valladolid ne LalIga), Zlatan Ibrahimovic in Svezia con l'Hammarby e in Italia, Cesc Fabregas che ha piccole percentuali del Como.

La carriera di Pato, da baby prodigio al Milan a giramondo senza fortuna

Dopotutto il legame tra Pato e l'Inghilterra non una novità assoluta. Da giovanissimo – solamente 17enne – approdò in Italia, al Milan di Berlusconi, prelevato dal club della sua città natale brasiliana l'International. In rossonero, ha vissuto sei stagioni, vincendo uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Uefa e un Mondiale per Club. In totale a Milano ha vestito 150 volte in rossonero segnando in 63 occasioni e fornendo 18 assist. Poi, nel suo itinerante tour attorno al mondo del calcio, dove è ritornato in Brasile, ha giocato in Spagna e persino in Cina e negli Stati Uniti, ha avuto occasione di toccare, seppur per un istante, il brivido della Premier League: col Chelsea, nella stagione 2015-16, dove però ha collezionato solo 2 presenze (e 1 gol).