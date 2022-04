Serie B oggi in TV, dove vedere le partite: orari e calendario della 35esima giornata Lunedì 19 aprile: tutte le partite di Serie B oggi in TV e in diretta streaming. La 35esima giornata inizierà alle ore 12:30 con Spal-Crotone, poi dalle 15:00 alle 18:00 le altre gara. Il posticipo Monza-Brescia chiuderà il turno alle 20:30.

A cura di Fabrizio Rinelli

Serie B, le partite della 35esima giornata e dove vederle in diretta TV e streaming

Tutte le partite di Serie B oggi in TV, il programma di lunedì 18 aprile e dove vederle anche in diretta streaming. La 35esima giornata del campionato cadetto si giocherà di fatto tutta nel giorno di Pasquetta. A partire dalle ore 12:30 con l'anticipo tra SPAL e Crotone, prenderà il via questo particolare turno di campionato. Una giornata determinante per la corsa alla testa della classifica e a un posto nel prossimo campionato di Serie A. Occhi puntati su ben 6 squadre: Lecce, Monza, Cremonese, Brescia, Benevento e Pisa. Sono le prime 6 presenti attualmente nella graduatoria racchiuse tutte in soli 5 punti. Negli incroci di questo turno di campionato allora spicca quello tra Monza e Brescia che si giocherà alle ore 20:30.

Nelle zone basse invece, proverà il tutto per tutto il Cosenza sul difficile campo della Cremonese mentre Crotone se la vedrà contro la Spal a Ferrara. La capolista Lecce giocherà invece in trasferta sul difficile campo della Reggina. Il Parma di Buffon proseguirà invece la corsa per un insperato posto nei playoff. Tutte le partite del campionato di Serie B saranno trasmesse in diretta tv e streaming su DAZN ma anche in tv su Sky e in streaming su Sky Go. Inoltre, per coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento, la possibilità di assistere alle partite del campionato cadetto anche su Helbiz Live. Questo il programma completo delle partite in programma a Pasquetta il prossimo lunedì 18 aprile.

Le partite di Serie B in programma oggi: il calendario

ore 12:30 Spal – Crotone

ore 15:00 Cremonese – Cosenza

ore 15:00 Vicenza – Perugia

ore 15:00 Pordenone – Benevento

ore 15:00 Reggina – Lecce

ore 18:00 Cittadella – Alessandria

ore 18:00 Parma – Ascoli

ore 18:00 Pisa – Como

ore 18:00 Ternana – Frosinone

ore 20:30 Monza – Brescia

Dove vedere le partite di Serie B oggi in diretta TV e streaming

Tutte le partite del campionato di Serie B sono trasmesse su DAZN. Gli abbonati potranno seguirla sia in diretta TV utilizzando l'app presente sulla propria smart TV, oppure in streaming attraverso i classici dispositivi mobili come smartphone, pc, notebook e tablet. A partire dalle ore 12:30 quindi, DAZN trasmetterà, attraverso una finestra dedicata ogni singolo evento. Per tutti gli abbonati anche la possibilità di assistere alle gare in contemporanea attraverso lo spazio dedicato.

Da quest'anno e per le successive due stagioni, anche la nuova piattaforma di Helbiz Live trasmetterò in OTT l'intero campionato di Serie B. Ovviamente, anche in questo caso, è previsto un abbonamento per coloro i quali vorranno usufruire del servizio ed assistere alle gare del campionato cadetto sempre attraverso i dispositivi mobili.

L'intero turno di campionato di Serie B valido per la 35esima giornata sarà trasmesso dunque anche sulla piattaforma satellitare di Sky. Tutti gli abbonati avranno la possibilità di assistere alle partite attraverso i canali dedicati all'evento e potranno anche assistere alla gara in streaming attraverso l'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili come smartphone, pc, notebook e tablet (previo abbonamento). Per tutti gli utenti anche la possibilità di assistere alla partite in contemporanea attraverso il programma ‘Diretta Gol' (canale 251) su Questa la programmazione completa di Sky: