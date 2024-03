Partite Serie A oggi in TV, il calendario della 27ª giornata: orari e dove vederle La 27ª giornata di Serie A si è aperta venerdì con Lazio-Milan. Oggi in campo Udinese-Salernitana, Monza-Roma e Torino-Fiorentina. Domani i big match Atalanta-Bologna e Napoli-Juventus. Lunedì sera Inter-Genoa chiude il turno di campionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Napoli–Juventus e Atalanta–Bologna sono le partite più importanti della 27ª giornata di Serie A che si è aperta venerdì con Lazio–Milan e si chiude lunedì sera (4 marzo, ore 10.45) con Inter–Genoa. Un lungo week-end di match interessanti considerati i punti in palio per la zona Europa – in modo particolare per il 5° posto che può valere l'accesso alla Champions – e per la salvezza.

Oggi, sabato 2 marzo, i riflettori puntati su 3 incontri. Si parte con Udinese–Salernitana (ore 15): è un confronto diretto per non retrocedere, per i campani è una sorta di ultima spiaggia. A seguire c'è Monza–Roma (ore 18): l'ennesimo test per la squadra di Daniele De Rossi che, eccezion fatta per il ko con l'Inter, ha sempre vinto da quando c'è ‘DDR' in panchina. Infine, Torino–Fiorentina (ore 20.45) che ha un valore prezioso per la Viola: serve ancora una vittoria per alimentare il sogno Champions.

Domenica 3 marzo il calendario propone 3 sfide che possono dare una spallata alla parte bassa della graduatoria. Si tratta di Verona–Sassuolo (ore 12.30, gara alla quale gli emiliani arrivano dopo il recupero col Napoli di mercoledì scorso), Frosinone–Lecce ed Empoli–Cagliari (queste ultime alle 15).

Tra le 18 e le 20.45 le due partite clou: Atalanta-Bologna è una disfida tra due formazioni che sognano la grande impresa (partecipare alla prossima edizione della nuova Champions); Napoli-Juventus ha un valore emotivo e di classifica forte per i partenopei che proprio dalla sfida con i bianconeri possono ripartire per ambire a un posto tra le prime cinque. Spettatrice interessata è l'Inter di Simone Inzaghi: andrà in campo nel monday night contro il Genoa di Roberto Gilardino che è un brutto cliente per chiunque.

Serie A, le partite di oggi: gli orari TV

La 27ª giornata di campionato è spalmata su 4 giorni, dopo Lazio-Milan giocata venerdì oggi tocca a Udinese-Salernitana, Monza-Roma e Torino-Fiorentina.

ore 15 – Udinese-Salernitana (Dazn, Zona Dazn canale 214 di Sky)

ore 18 – Monza-Roma (Dazn, Zona Dazn canale 214 di Sky)

ore 20.45 – Torino-Fiorentina (Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport canale 251)

Le partite di Serie A di domani

Verona-Sassuolo, Frosinone-Lecce ed Empoli-Cagliari aprono la domenica di calcio nell'attesa delle gare clou Atalanta-Bologna e Napoli-Juventus. Il quadro della 27a giornata si completerà lunedì sera, 4 marzo, con Inter-Genoa (20.45).

ore 12.30 – Verona-Sassuolo (Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport canale 251)

ore 15 – Empoli-Cagliari (Dazn, Zona Dazn canale 214 di Sky)

ore 15 – Frosinone-Lecce (Dazn, Zona Dazn 2 canale 215 di Sky)

ore 18 – Atalanta-Bologna (Dazn, Zona Dazn canale 214 di Sky)

ore 20.45 – Napoli-Juventus (Dazn, Zona Dazn canale 214 di Sky)

Lunedì 4 marzo

ore 20.45 – Inter-Genoa (Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport canale 251)

Dove vedere la 27ª giornata di Serie A in TV e streaming

Tutte le partite della 27ª giornata di Serie A saranno visibili in diretta tv e in chiaro (solo per abbonati) su Dazn. Nel programma sono comprese anche le 3 gare in co-esclusiva trasmesse sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport (e in streaming su Sky Go e NOW): Torino-Fiorentina, Verona-Sassuolo, Inter-Genoa. Gli incontri in esclusiva streaming su Dazn potranno essere visti anche su Sky collegandosi al canale Zona Dazn (214 di Sky), fruibile per chi ha attivato il servizio.