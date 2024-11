video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Milan-Juve e Verona-Inter in diretta e streaming: gli orari Oggi sabato 23 novembre in programma 3 partite per la 13a giornata di Serie A: Verona-Inter (15:00), Milan-Juventus (18:00) e Parma-Atalanta (20:45). Tutte in diretta TV e streaming su DAZN, col match del Tardini anche su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dopo l'ultima parentesi dedicata alle nazionali ritorna la Serie A con le partite di oggi, sabato 23 novembre. In programma 3 partite, Verona-Inter, Milan-Juventus, e Parma-Atalanta. Diretta TV e in streaming su DAZN, il match del Tardini in co-esclusiva con Sky.

E' tempo di Milan-Juve, big match alle porte che sarà il piatto forte di questo sabato che parte con Verona-Inter alle 15:00. Al Bentegodi i campioni d'Italia di Simone Inzaghi affronteranno il Verona per cercare di riprendere la marcia verso la vetta. Prima della pausa i nerazzurri avevano fallito il colpo del sorpasso al Napoli, pareggiando a San Siro contro gli uomini di Conte. Alle 18:00 fari su San Siro per Milan-Juventus, dove la squadra di Fonseca ha l'occasione per rientrare nelle prime posizioni fermando la squadra di Thiago Motta, falcidiata dagli infortuni. In serata, spazio all'Atalanta di Gasperini che farà visita al Parma.

Serie A, le partite: gli orari in TV

Sono tre le partite della 13a giornata che vede in programmazione tre match in tre slot distinti di orario per permettere la massima copertura e visibilità.

Ore 15:00 – Verona-Inter (DAZN, DAZN1)

Ore 18:00 – Milan-Juventus (DAZN, DAZN1, Zona DAZN)

Ore 20:45 – Parma-Atalanta (DAZN, Sky Calcio 1, Sky Sport 1, Sky Calcio 251)

Dove vedere Milan-Juventus in TV e in streaming

Alle 18:00 di oggi a San Siro inizia Milan-Juventus scontro diretto tra due pretendenti al titolo che si sfidano faccia a faccia per la 13a giornata di campionato nell'anticipo del sabato. Una sfida che tutti gli appassionati potranno godersi in diretta a pagamento su DAZN (DAZN e DAZN1) in TV e in live streaming. Basta collegare la Smart TV a internet con un dispositivo wireless o con una console da gioco oppure usufruire della app dedicata.

Verona-Inter dove vederla in diretta TV

Alle 15:00, la prima delle tre partite in programmazione per oggi: Verona-Inter. Al Bentegodi scendono in campo i campioni d'Italia in carica che proveranno a pressare il Napoli impegnato domenica. Gara in diretta solo per abbonati sia in TV sia in live streaming per gli abbonati di DAZN.