video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Milan-Genoa e Como-Roma in diretta e streaming: gli orari Oggi domenica 14 dicembre cinque partite in programma per la 15a di Serie A. Si inizia alle 12:30 con Lecce-Monza si finisce con Milan-Genoa alle 20:45. Nel mezzo, Parma-Verona, Bologna-Fiorentina e Como-Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi domenica 15 dicembre si disputano cinque partite valide per la 16a giornata di Serie A. Si inizia alle 12:30 con Lecce-Monza e si conclude alle 20:45 con Milan-Genoa. Tutte in esclusiva su DAZN tranne Como-Roma delle 18:00 che verrà trasmessa anche da Sky.

Il primo appuntamento riguarda la zona salvezza con un Lecce-Monza che si preannuncia caldissimo al Via del Mare tra due dell squadre che stanno lottando per uscire dal fondo classifica. I brianzoli di Nesta sono in piena crisi avendo vinto solamente una partita fino ad oggi, con soli 10 punti e il penultimo posto mentre i salentini hanno 13 punti. Anche Parma-Verona, match delle 15:00, è una sfida diretta tra squadre che vogliono evitare la retrocessione, con i Ducali che ultimamente hanno rialzato la testa mentre gli scaligeri sono allo sbando: 4 sconfitte consecutive in cui ha subito 13 gol e segnato solo in 2 occasioni.

Sempre alle 15:00, al Dall'Ara scende in campo il Bologna che sfida la Fiorentina. I rossoblù, reduci dalla deludente campagna europea in Champions League cercheranno di certo il pronto riscatto con la Viola di Palladino che ha trovato gli equilibri giusti e stabilmente nell'alta classifica. Alle 18:00 Como-Roma con i padroni di casa che vogliono tornare al successo (che manca da 9 partite) e i giallorossi di Ranieri che cercano conferme importanti per trovare continuità di risultati. Infine, il big-match di San Siro delle 20:45 con il Milan che dovrà rispondere sul campo alle critiche di Fonseca contro un Genoa che da quando c'è Vieira in panchina non ha ancora cambiato rotta.

Le partite di oggi di Serie A: gli orari TV

Dunque, sono cinque gli appuntamenti con la Serie A di oggi domenica 14 dicembre. Ecco gli orari e dove vedere in TV e in streaming le gare di Serie A in palinsesto:

12:30 – Lecce-Monza (DAZN)

15:00 – Bologna-Fiorentina (DAZN)

15:00 – Parma-Verona (DAZN)

18:00 – Como-Roma (DAZN, Sky)

20:45 – Milan-Genoa (DAZN)

Como-Roma dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Como-Roma è la gara in programma alle 18:00 al Senigallia dove il Como torna a giocare davanti al proprio pubblico e cercherà di regalare una vittoria che manca da mesi. Di contro, la Roma che con Ranieri ha necessità di ritrovare autostima e la vittoria ultima contro il Lecce ha dato segnali incoraggianti. La partita è in co-esclusiva tr DAZN e Sky per TV e streaming. Gli abbonati Sky avranno occasione di seguire il match su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. In streaming, oltre all' app di DAZN, quella di Sky, SkyGo oppure il servizio on demand di NOW.

Dove vedere Milan-Genoa in diretta streaming

Si chiude a San Siro la domenica calcistica con i rossoneri che devono recuperare punti e posizioni in classifica per non restare esclusi dalla Zona Coppe. Il Genoa con Vieira in panchina è ancora imbattuto e proverà il colpo grosso a Milano. Hara in esclusiva su DAZN a pagamento sia per la diretta TV sia per la diretta streaming.