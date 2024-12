Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Juve-Bologna e Roma-Lecce in diretta e streaming: gli orari

video suggerito

Il ricco programma di partite del 15º turno della Serie A prosegue con le tre gare previste per oggi, sabato 7 dicembre: dopo Inter e Milan anche la Juventus è pronta a scendere il campo a caccia della vittoria mancata contro il Lecce, in un incrocio speciale per Thiago Motta che ritrova i suoi ex tifosi del Bologna. Il sabato calcistico comincerà alle ore 15:00 con Genoa-Torino, seguita poi da Juventus-Bologna alle ore 18:00 e Roma-Lecce a chiudere il programma alle 20:45.

Sarà una giornata importantissima anche per Ranieri e i giallorossi, reduci dalla brutta sconfitta contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato: da quando è tornato nella capitale l'allenatore non ha ancora trovato la vittoria e la sua squadra naviga in pessime acque. Tutte le partite sono trasmesse in esclusiva su DAZN, con Roma-Lecce che sarà visibile in contemporanea anche su Sky.

Le partite di oggi di Serie A: gli orari TV

Ci saranno solo tre partite ad animare il sabato in Serie A: si parte con Genoa-Torino in programma alle ore 15:00, si prosegue poi nel pomeriggio con Juventus-Bologna alle 18:00 e per finire alle 20:45 andrà in scena l'incrocio tra Roma e Lecce.

15:00 – Genoa-Torino (DAZN)

18:00 – Juventus-Bologna (DAZN)

20:45 – Roma-Lecce (DAZN e Sky)

Juve-Bologna, dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Nel pomeriggio Thiago Motta ritrova la sua ex squadra, per la prima volta da avversario dopo la magnifica cavalcata verso la Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, accedendo all'app tramite la smart tv. In alternativa c'è il servizio streaming offerto dall'app di DAZN che potrà essere scaricata sui dispositivi supportati.

Dove vedere indiretta TV Roma-Lecce: gli orari

Le ambizioni dei giallorossi passano anche dalla sfida con il Lecce, dove Ranieri dovrà centrare a tutti i costi la vittoria per restare a galla. La partita sarà trasmessa in diretta tv da DAZN e in contemporanea anche da Sky. Per la diretta streaming saranno disponibili per tutti gli abbonati le app di DAZN e SkyGo, oltre il servizio offerto da NOW.