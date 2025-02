video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Inter-Genoa e Torino-Milan in diretta e streaming: gli orari Il programma degli anticipi di sabato 22 febbraio 2025, validi per la 26ª giornata di Serie A: si parte alle 15 con Parma-Bologna e Venezia-Lazio, alle 18 c'è Torino-Milan e alle 20:45 Inter-Genoa. Dove vedere le partite in tv e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Sabato 22 febbraio 2025 sono quattro gli anticipi della 26ª giornata di Serie A. Si parte con Parma-Bologna e Venezia-Lazio alle ore 15, alle 18 c'è Torino-Milan e alle 20:45 Inter-Genoa. Tutte le partite saranno trasmesse in TV e in streaming su DAZN, con il match di San Siro che sarà visibile anche su Sky e NOW.

L'Inter ospita il Genoa nell'anticipo serale e prova a mettere pressione al Napoli, che qualche ora dopo sarà ospite del Como: i nerazzurri devono riscattare la sconfitta contro la Juventus e si vogliono presentare al meglio al big match contro gli azzurri di Antonio Conte del turno successivo. Lautaro ci sarà e non sarà squalificato per la presunta bestemmia: la mancanza di un audio ha impedito di verificare quanto l'attaccante argentino ha detto oltre a ciò che si può intuire dal labiale. Alle 18 toccherà al Milan in casa del Torino dopo la clamorosa eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord: i rossoneri devono rialzare subito la testa per poter avvicinare il quarto posto e giocarsi fino all'ultimo le sue chance di giocare il prossimo anno la massima competizione europea.

Alle ore 15 ci saranno due match importantissimi per la corsa salvezza e la zona UEFA: il Bologna va a far visita al Parma, che ha appena affidato la panchina a Chivu, in un derby emiliano ad altissima tensione mentre la Lazio sarà di scena in casa del Venezia per continuare ad inseguire il sogno Champions.

Serie A, le partite di Serie A: gli orari TV

Quattro partite in programma sui soliti slot orari della Serie A. Di seguito gli orari e dove vedere in TV e in streaming gli aniticipi della 26ª giornata di Serie A:

15:00 – Parma-Bologna (DAZN e DAZN 1, canale 214 Sky)

15:00 – Venezia-Lazio (DAZN e DAZN 1, canale 214 Sky)

18:00 – Torino-Milan (DAZN e DAZN 1, canale 214 Sky)

20:45 – Inter-Genoa (DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport canale 251 e NOW)

Dove vedere Inter-Genoa in diretta streaming

Inter-Genoa si gioca alle ore 20:45 e l'anticipo serale del 25° turno. La partita dello stadio Meazza va in onda, a partire dalle ore 20:45 su DAZN e Sky: la si potrà vedere anche in streaming attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito di DAZN, Sky-Go e Now. La telecronaca per DAZN sarà di Dario Mastroianni con commento tecnico di Valon Behrami.

Torino-Milan dove vederla in diretta TV: gli orari

Torino-Milan sarà trasmessa in esclusiva, tanto in tv quanto in diretta streaming, su DAZN con fischio d'inizio alle ore 18:00. Gli abbonati a Sky che hanno attivato il servizio potranno invece vederla sintonizzandosi sul canale 214. La telecronaca del match sarà di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Marco Parolo.