Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Fiorentina-Udinese e Genoa-Atalanta in diretta e streaming: gli orari

Domenica 21 dicembre 2025, sono quattro le partite della 16ª giornata di Serie A che si giocano in quattro slot orari differenti. Alle 12:30 c'è Cagliari-Pisa, alle 15:00 Sassuolo-Torino, alle 18:00 Fiorentina-Udinese e alle 20:45 Genoa-Atalanta. Tutte saranno visibili in diretta tv, in chiaro (solo per abbonati) e in streaming su DAZN, eccezion fatta per la sfida tra le squadre di Vanoli e Runjaic, che andrà in onda anche sui canali di Sky Sport (online su Sky Go e su NOW).

Con la Final Four della Supercoppa in pieno svolgimento in Arabia Saudita, nella giornata di domenica il campionato si focalizzerà soprattutto sulla lotta per la salvezza. Tutti gli occhi saranno puntati sul Franchi di Firenze, dove alle 18:00 la Fiorentina ospiterà l'Udinese in una partita che la Viola non può sbagliare: i gigliati non hanno ancora centrato i 3 punti in questa Serie A e la situazione è delicatissima. In caso di sconfitta contro i friulani potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione nell'area tecnica.

Apre la giornata alle 12:30 Cagliari-Pisa, altro importante scontro nella lotta per non retrocedere; e alle 15:00 il Sassuolo ospita il Torino. Il posticipo vedrà l'Atalanta di Palladino impegnata in casa del Genoa di De Rossi.

ore 12:30 – Cagliari-Pisa (DAZN e DAZN 1, canale 214 di Sky)

ore 15 – Sassuolo-Torino (DAZN e DAZN 1, canale 214 di Sky)

ore 18 – Fiorentina-Udinese (DAZN, Sky Sport 1 canale 201, Sky Sport Calcio canale 202, Sky Sport canale 251 e NOW)

ore 20:45 – Genoa-Atalanta ( DAZN e DAZN 1, canale 214 di Sky)

Fiorentina-Udinese, dove vederla in diretta TV: gli orari

Fiorentina-Udinese sarà visibile su DAZN e sui canali di Sky Sport (Sky Sport 1 – 201, Sky Sport Calcio – 202, Sky Sport – 251). Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming: lo si potrà vedere attraverso la app di Sky Go e su NOW, oltre che su DAZN. Per DAZN la telecronaca è affidata a Alberto Santi, con commento tecnico di Alessandro Budel

Le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

Dove vedere Genoa-Atalanta in diretta streaming

Genoa-Atalanta sarà trasmessa a partire dalle 20:45 su DAZN e su DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli abbonati che hanno attivato il servizio). La telecronaca sarà di Mancini e il commento tecnico di Giaccherini.

Le probabili formazioni di Genoa-Atalanta

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Hien, Ahanor, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Samardzic; Scamacca. All. Palladino.