Partite Serie A in TV oggi e stasera su Sky e DAZN: dove vedere Verona-Bologna, calendario e orari Venerdì 21 gennaio: le partite di Serie A oggi in programma in TV e in diretta streaming. Verona-Bologna è l’unico match di oggi, anticipo della 23a giornata. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sfida e su dove vederla.

A cura di Marco Beltrami

Tutte le partite di Serie A oggi in TV, il programma di venerdì 21 gennaio 2022 e dove vederle anche in diretta streaming, La 23a giornata di campionato, si apre con un solo anticipo, quello tra il Verona e il Bologna. Fischio d'inizio alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona, tra la squadra di Tudor reduce dalla bella vittoria in casa del Sassuolo, e il Bologna che spera di trovare punti dopo due sconfitte di fila, ultima quella contro il Napoli.

Un'occasione importante per i gialloblu per fare un altro salto in classifica e avvicinarsi alla zona Europa, staccando ulteriormente le formazioni che lottano per non retrocedere. Per ora è al sicuro la compagine emiliana, con 11 punti di vantaggio sulla terzultima e con un match da recuperare. Il Verona, con un Barak in stato di grazia punta in avanti sul tandem formato da Caprari e Simeone, mentre Mihajlovic risponde con Soriano e Sansone a sostegno di Arnautovic.

Tutte le partite di Serie A oggi in TV su DAZN

È solo una dunque la partita di Serie A in programma oggi venerdì 21 gennaio. Si tratta dell'anticipo della 23a giornata Verona-Bologna, che sarà trasmessa come tutte quelle del campionato su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma streaming potranno seguire il match tra la squadra di Tudor e quella di Mihajlovic su Smart TV. Telecronaca affidata a Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Manuel Pasqual.

ore 21:00 – Verona-Bologna: DAZN, Sky

Serie A oggi 21 gennaio, quali partite in TV su Sky

La sfida tra il Verona e il Bologna sarà visibile anche su Sky. Il match del Bentegodi dunque è uno dei tre in programma sull'emittente satellitare, e a partire dalle 20:45 sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (ovvero 202 e 251 del satellite, e 473, 483 del digitale terrestre).

Le prossime partite di Serie A: calendario e orari TV

La 23a giornata di Serie A proseguirà nella giornata di sabato con altre tre partite, ovvero Genoa-Udinese alle 15, Inter-Venezia alle 18 e l'intrigante sfida Champions Lazio-Atalanta. Domenica poi il piatto forte con ben sei match in programma. Ad aprire le danze il confronto tra Cagliari e Fiorentina alle 12.30, con Napoli-Salernitana, Spezia-Samp, e Torino-Sassuolo alle ore 15. In chiusura prima Empoli-Roma alle 18 e poi il big match tra Milan e Juventus alle 20.45. Questo il programma dei prossimi match: