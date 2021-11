Partite Serie A in TV oggi e stasera su Sky e DAZN: in campo Juventus-Atalanta, orari e calendario Sabato 27 novembre: le partite di Serie A oggi in programma in TV e in diretta streaming. Oltre a Juve-Atalanta ci sono Empoli-Fiorentina, Samp-Verona e Venezia-Inter.

A cura di Alessio Pediglieri

Tutte le partite di Serie A oggi in TV, il programma di sabato 27 novembre e dove vederle anche in diretta streaming. Oggi sono in palinsesto quattro gare, due alle 15:00, una alle 18:00 e una alle 20:45. Si inizia con il doppio confronto in contemporanea tra Empoli-Fiorentina e Sampdoria-Verona nel primo slot di orario, poi spazio al big match del sabato con Juventus-Atalanta. Infine, il classico posticipo serale alle 20:45 di scena a Venezia dove è ospite l'Inter.

Ad Empoli, va in scena il derby toscano con la Viola di Italiano che vuole confermare l'ottima impressione fatta contro il Milan, mentre a Genova sarà il Verona a cercare di strappare un altro risultato utile al suo campionato più che positivo. Nel pomeriggio, reduci dalle fatiche di Coppa, Juventus e Atalanta per la zona Champions: i bianconeri devono voltare pagina dopo il 4-0 subito a Stamford Bridge mentre i nerazzurri dovranno concentrarsi per non far risalire una rivale per i primi posti in classifica. Poi, l'Inter che a -4 punti dalla vettasfiderà le ambizioni del Venezia di Zanetti.

Tutte le partite in programmazione sono disponibili sia in Tv sia in streaming su DAZN, mentre la sola Venezia-Inter sarà trasmessa anche su Sky, in co produzione, rientrando nel pacchetto concesso alla piattaforma satellitare per questo triennio in corso.

Tutte le partite di Serie A oggi e stasera in Tv su DAZN

Le partite del 14° turno di campionato di sabato 27 novembre in diretta su DAZN sono quattro.

15:00 – Empoli – Fiorentina: DAZN

15:00 – Sampdoria – Verona: DAZN

18:00 – Juventus – Atalanta: DAZN

20:45 – Venezia – Inter: DAZN, Sky

Serie A oggi 27 novembre, quali partite in Tv su Sky

Tra le gare in palinsesto c'è anche il classico posticipo serale del sabato sera. Va in scena al "Penzo" dove il Venezia ospita l'Inter. Ora di inizio match 20:45, diretta in co esclusiva anche su Sky. Il match si potrà seguire in diretta su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Per il live straming ci si appoggia al servizio di Now o all'app Sky Go.

Le prossime partite di Serie A, calendario e orari Tv

Le prossime partite di Serie A del 14° turno di campionato in programma e in diretta Tv domenica 28 novembre: