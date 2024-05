Paredes si vendica su Ranieri dopo la sconfitta della Fiorentina: non ha dimenticato cosa disse

video suggerito

La Fiorentina è stata battuta per il secondo anno consecutivo nella finale di Conference League. L'Olympiacos si è imposto di misura con un gol di El Kaabi sul finire dei supplementari. Un gol contestato, perché il VAR ha impiegato tre minuti per assegnarlo in modo definitivo e perché c'è stato un gesto dell'arbitro che ha ingannato quasi mezza squadra viola. La rete decisiva è stata anche prodotta anche da un errore di Luca Ranieri, che si è perso El Kaabi sull'azione del gol. Nell'immediato post partita e nelle ore successive i tifosi della Roma hanno sfottuto il centrale viola, che recentemente aveva litigato in campo con Paredes, e anche il giocatore argentino lo ha preso di mira.

Ranieri sbaglia, El Kaabi segna e decide la finale: la Fiorentina è ko

Subentrato nei supplementari Luca Ranieri commette un errore nella marcatura a El Kaabi, che lo anticipa di un soffio e insacca il gol che decide la terza finale di sempre di Conference League. Un errore grave e pagato a prezzo altissimo dalla squadra di Italiano, che perde la terza finale in tredici mesi. Chiaramente non tutta la croce addosso va al difensore dei viola, perché ci sono stati errori enormi anche in fase offensiva. Ma, ahi lui, quello è e sarà l'errore che pesa di più.

Gli sfottò dei tifosi della Roma a Ranieri e l'emoji di Paredes

Oltre a sentirsi la croce addosso, Ranieri deve sopportare anche gli sfottò, le critiche, le provocazioni e i commenti sarcastici dei tifosi romanisti che lo hanno messo alla berlina, in virtù di uno scambio di battute tutt'altro che oxfordiano con Leandro Paredes, avuto poche settimane fa in occasione di un Roma-Fiorentina di campionato. E proprio il centrocampista argentino, commentando un post di un profilo social di tifosi romanisti, che mostrava le immagini dell'errore di Ranieri e Paredes campione del mondo, ha risposto con un'emoji piuttosto significativa e cioè una faccina che indica di fare silenzio.

Il post social che Paredes ha commentato per prendere in giro Luca Ranieri dopo la finale di Conference League.

Il battibecco tra Ranieri e Paredes in Roma-Fiorentina

Quel Roma-Fiorentina, del 10 dicembre, era stata una partita molto tesa. Finì 1-1 con un paio di espulsioni. Nel finale Ranieri ha un battibecco a distanza con Paredes e gli dice: "Sei un miracolato, vai a casa. Sto miracolato". L'ex juventino sorride in modo ironico, mentre il difensore viene braccato da Pellegrini e Cristante. Ranieri, poi, fa spallucce indicando Paredes (che è un campione del mondo). Poco dopo arrivano di nuovo a contatto dopo il rosso a Lukaku.