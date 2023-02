Papere clamorose di Courtois e di Alisson in Liverpool-Real Madrid: i due portieri sbagliano tutto Errore imperdonabile del portiere del Real Madrid che al 14′ sbaglia tutto con la palla tra i piedi, scivolando e concedendo a Salah la palla dell’incredibile raddoppio del Liverpool. Poi, però, tocca anche ad Alisson dare il peggio di sé calciando addosso a Vinicius e regalando agli spagnoli il gol del 2-2.

A cura di Alessio Pediglieri

Incredibile avvio ad Anfield con il Liverpool che dopo 15 minuti si ritrova avanti 2-0 sul Real Madrid grazie ad una partenza feroce che riesce a mettere in difficoltà la difesa di Carlo Ancelotti in bambola. Prima un colpo di tacco di Nunez al 3′ minuto che fulmina un incolpevole Courtois, poi il raddoppio di Salah. Ma proprio in occasione della rete dell'egiziano è il portiere del Real Madrid a combinarla davvero grossa: con la palla tra i piedi, accenna un dribbling sull'avversario ma scivola inesorabilmente permettendo a Salah di infilare a rete il 2-0. Ma il buon Courtois si ritroverà in ottima compagnia perché qualche minuto più tardi sarà Alisson, portiere del Liverpool regalare a Vinicius la palla del 2-2, con cui si chiude il primo tempo, con un errore altrettanto clamoroso calciando sul brasiliano.

Una figuraccia in mondovisione che ha subito fatto il giro del web condannando Courtois alla gogna pubblica, con una serie di commenti ironici e umilianti per il numero uno delle merengues che è stato subito preso di mira sui social, dove è stato richiamato immediatamente un altro errore clamoroso, commesso da Donnarumma nel PSG e ricordando anche lo sfortunato Karius che proprio con il Liverpool fece la più brutta partita in carriera, in finale proprio contro il Real. E così, l'umiliazione è arrivata puntuale anche perché l'errore è stato clamoroso, arrivato in un momento che ha spezzato le gambe al Real Madrid

Il Liverpool era già passato in vantaggio dopo soli 4 minuti con uno straordinario colpo di genio di Darwin Nunez che aveva approfittato di un passaggio millimetrico di Salah in area madridista. L'attaccante dei reds è stato perfetto nel chiudere a rete con una deviazione di tacco all'altezza del calcio di rigore che ha sorpreso Courtois, nell'occasione assolutamente incolpevole di fronte ad una prodezza che ha esaltato tutta Anfield.

Poi, nel momento in cui il Real stava cercando di riordinare le idee, è arrivata la topica clamorosa di Courtois: un retropassaggio di alleggerimento si è trasformato in una capitolazione definitiva. Courtois ha gestito in pun primo momento il pallone con i piedi senza problemi ma al momento di scegliere se liberarsene o evitare Salah, ha optato per la decisione sbagliata: provando a fare una finta sull'attaccante del Liverpool scivola sul terreno di gioco lasciando la sfera all'egiziano che con la porta sguarnita segna nel più facile dei modi.

Una gara che sembra compromessa per il Real ma che viene riaperta anche grazie ad un altro erroraccio prima dell'intervallo, questa volta commesso da Alisson, portiere del Liverpool che sbaglia tutto su un facile rinvio: il suo destro colpisce malamente la palla che carambola sui piedi di Vinicius finendo inesorabilmente a rete, per la disperazione dei tifosi reds.

Un errore altrettanto clamoroso che ha condannato la scelta del numero uno brasiliano del Liverpool davanti al proprio connazionale. Così il folle primo tempo di Anfield si è concluso su un rocambolesco 2-2 che ha divertito il pubblico.