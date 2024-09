video suggerito

L’Atletico Madrid ha squalificato a vita un tifoso per lancio di oggetti: aveva colpito Courtois Il caos del derby di Madrid ha portato ai primi provvedimenti: individuato il tifoso che ha lanciato oggetti contro Courtois, sarà squalificato per sempre dallo stadio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Fioccano le prime squalifiche dopo il caos che si è scatenato durante il derby di Madrid, sospeso a dieci minuti dalla fine per lancio di oggetti: l'Atletico Madrid ha individuato il tifoso che dalla curva ha colpito Thibaut Courtois e ha annunciato che sarà squalificato a vita. Non potrà più accedere al Wanda Metropolitano per quell'atto di follia contro il portiere del Real Madrid, la prima sanzione che fa da apripista verso i nuovi provvedimenti. La società sta collaborando con le autorità affinché tutti i colpevoli siano identificati e la punizione sarà proprio l'espulsione definitiva dallo stadio.

Squalificato a vita il tifoso che ha colpito Courtois

Negli ultimi dieci minuti della partita Atletico Madrid-Real Madrid si è visto di tutto: le immagini hanno ripreso la vergogna all'interno dello stadio, con la partita che è stata sospesa dall'arbitro per circa 15 minuti. I giocatori erano impossibilitati a continuare, dato che dagli spalti pioveva di tutto all'indirizzo soprattutto di Courtois, preso di mira dai tifosi avversari che gli hanno tirato addosso accendini e altri oggetti potenzialmente pericolosi.

È servito anche l'intervento dalla panchina di Simeone per far rientrare la situazione e il giorno dopo le autorità si sono messe già all'opera per individuare gli artefici di un gesto vergognoso. Il primo è già stato beccato e l'Atletico Madrid ha annunciato che sarà sanzionato con una squalifica a vita. Una punizione severissima per un atto incivile, ma l'Atletico Madrid non si fermerà a un solo colpevole. In una nota il club ha chiarito che "il nostro dipartimento di sicurezza continua a lavorare con la polizia per identificare il resto delle persone coinvolte nel lancio di oggetti, che saranno espulse definitivamente non appena saranno identificate".