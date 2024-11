video suggerito

Paolo Guerrero attacca Messi dopo Argentina-Perù: “Non lo puoi toccare con un dito e lui lo sa” A margine della sconfitta su misura rimediata dal Perù in Argentina, l’attaccante e capitano Paolo Guerrero è stato durissimo nel commento post match, puntando il dito sull’arbitro colombiano: “E’ stata una gara maschia, tanti contrasti e pochi falli. Tranne quando ti avvicini a Messi: lo sfiori con un dito e arriva sistematicamente il fischio… Tutto ciò ti condiziona e lui lo sa” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Paolo Guerrero e Lionel Messi, capitani a confronto in Argentina-Perù

Una sconfitta che brucia da parte del Perù che ha cullato l'idea di uscire indenne dal match contro l'Argentina valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Sconfitta per 1-0 con gol decisivo di un super Lautaro Martinez su assist di Leo Messi oggetto delle critiche nel post gara dall'attaccante peruviano Paolo Guerrero: "Lo tocchi con un dito ed è sempre fallo…"

Le critiche pesanti di Guerrero a Messi in Argentina-Perù

Il leggendario 40enne attaccante e capitano della nazionale peruviana, Paolo Guerrero, ha attaccato pesantemente nei commenti post match di Argentina-Perù, l'arbitro colombiano Wilmar Roldan reo, ai suoi occhi, di aver avuto più che un semplice occhio di riguardo per sanzionare i suoi connazionali ogni volta che si sono avvicinati troppo a Messi, fischiando costantemente punizione a favore degli argentini. "E' stata una gara molto fisica ed eravamo sullo stesso livello. Tanti contatti e pochi falli, anch'io ne ho presi e dati. Poi, ovviamente, tutto si complica nel momento in cui l'arbitro ti condiziona, ti mette in difficoltà. Si è giocato duramente, sono stati fischiati pochi falli, tranne quando tocchi Messi: basta sfiorarlo con un dito e si fischia fallo. Nessuno, poi, dice niente perché è Messi. E lui lo sa"

La reazione virale di Messi su Zambrano: come con Weghorst

A esempio del suo discorso, Paolo Guerrero ha commentato in modo critico un episodio in particolare durante il match, che ha riportato alla mente uno più famoso e diventato oramai un meme virale: il "cosa guardi, stupido?" che Leo Messi rivolse all'olandese Wout Weghorst durante i Mondiali del 2022 durante un'intervista di fine gara.

Anche in Argentina-Perù è andato in scena un episodio molto simile quando Messi si è platealmente arrabbiato con il difensore peruviano Carlos Zambrano, che aveva tentato di fermarlo e sottrargli la palla. La pulga gli ha rivolto un'occhiataccia prima di dire: "Cosa stai facendo, stupido?". "Perdere così fa male" ha concluso poi Guerrero, "in altre partite avrei detto meritatamente non in questa. Un po' più determinati, decisi e avremmo potuto creare maggiori situazioni pericolose".

Qualificazioni ai Mondiali 2026, la situazione di Argentina e Perù

IL Girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali 2026 dopo gli ultimi incontri, ha visto rilanciare in alto i colori proprio dell'Argentina che con i 3 punti sul Perù ha ulteriormente ribadito la propria leadership solitaria: 25 punti dopo 12 partite. Un gap che è aumentato sulla seconda, l'Uruguay, a -5 dopo aver impattato 1-1 contro il Brasile, grande delusione. Il Perù resta mestamente ultimo a soli 7 punti, totalmente tagliato fuori da ogni possibilità di qualificazione.