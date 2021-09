Paolo De Ceglie torna alla Juventus: ripartirà dalle Giovanili Nuova avventura per Paolo De Ceglie dopo l’addio al calcio giocato. L’ex esterno è tornato alla Juventus per lavorare in una nuova veste, quella di collaboratore della attività di base e del progetto Academy. Ripartirà dunque da quelle Giovanili che conosce bene e in cui è cresciuto prima di diventare un professionista.

A cura di Marco Beltrami

Dopo Simone Padoin, nuovo collaboratore di Massimiliano Allegri, la Juventus riabbraccia un altro ex. Si tratta di Paolo De Ceglie, il ritorno del quale è stato ufficializzato oggi dal club di corso Galileo Ferraris. L'ex esterno che ha ormai appeso le scarpette al chiodo lavorerà per le Giovanili della Vecchia Signora. Quelle Giovanili in cui è cresciuto prima di fare il suo esordio in prima squadra.

La Juventus in una nota ha formalizzato dunque la nuova carriera di Paolo De Ceglie che è ufficialmente entrato "a far parte dello staff bianconero in qualità di collaboratore della attività di base e del progetto Academy". Il suo compito dunque sarà quello di lavorare con le squadre giovanili bianconere, mettendo al servizio del club la sua esperienza e la sua conoscenza dell'ambiente. D'altronde la carriera del classe 1986 ritiratosi dopo un'esperienza nel 2020 a Miami è iniziata proprio in bianconero, con tutta la trafila prima dell'arrivo in Primavera e poi in prima squadra nel 2006.

Con la casacca della Juventus che ha vestito dal 1996 al 2007 e poi dal 2008 al 2014, fino ai ritorni nel 2015 e nel 2016 (in mezzo anche le esperienze con Siena, Genoa, Parma, Marsiglia), De Ceglie ha vinto Campionato, Supercoppa, Coppa Italia e Torneo di Viareggio con la Primavera e poi tre Scudetti, tre Supercoppe Italiane e una Coppa Italia, con la prima squadra. Ora per lui una nuova ambiziosa esperienza, con la speranza di contribuire alla crescita di tanti giovani talenti. E chissà che questo non sia solo l'inizio di una lunga carriera, in quella Juventus in cui ha disputato gran parte della sua carriera da calciatore.