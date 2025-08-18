Calcio
video suggerito
video suggerito

Pandiani e la rissa nel tunnel con Cristiano Ronaldo: “Mi chiese chi fossi e quanto guadagnassi”

L’ex attaccante Walter Pandiani ricorda lo scontro acceso con CR7: tensioni in campo, rissa nel tunnel e l’intervento di Mourinho.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

Walter Pandiani ha lasciato un segno importante nella Liga. L’ex attaccante uruguaiano con passaporto italiano ha vissuto le sue stagioni più importanti con le casacche di Deportivo, Maiorca, Espanyol, Villarreal e Osasuna. Centravanti poderoso dal temperamento forte, Pandiani ha vissuto anche momenti di tensione con Cristiano Ronaldo, quando quest’ultimo militava nel Real Madrid. Un episodio su cui è tornato nella sua ultima intervista.

Pandiani e la rissa del passato con Cristiano Ronaldo

Pandiani, che oggi sta tentando la carriera da allenatore, in un’intervista a Diario AS ha parlato proprio di quel confronto serrato con CR7 (e non solo). Quel confronto tra Osasuna e Real fu letteralmente infuocato, con i tifosi di casa che provarono a irretire il temibile avversario. Cristiano Ronaldo però, a detta di Pandiani, non fece finta di nulla: "Il pubblico lì è molto aggressivo, e lo hanno fischiato e insultato fin dal momento in cui è uscito per il riscaldamento. Questo lo ha fatto incazzare, e si è allenato sui calci di punizione, tirando contro la gente. Ecco perché ha iniziato la partita così infuriato".

Immagine

Dalle schermaglie con i tifosi si passò poi alla lite in campo, con Pandiani che visse un momento di tensione con Ronaldo, molto provocatorio: "Dopo un fallo contro il Real Madrid, Cristiano ha spinto il mio compagno di squadra Camuñas, e io sono andato a difenderlo. L'ho spinto, e lui mi ha chiesto chi fossi e quanto fossi pagato".

Leggi anche
Cristiano Ronaldo, clausola matrimoniale d’oro per Georgina: cosa succede in caso di divorzio

La lite negli spogliatoi con Ramos e Mourinho

Le cose però non finirono sul terreno di gioco. Negli spogliatoi "El Rifle" (il fucile, il suo soprannome), Ronaldo e Sergio Ramos si affrontarono: "La rissa è continuata nel tunnel degli spogliatoi tra lui e Sergio Ramos. Ero molto arrabbiato, e lo erano anche loro. Non mi piaceva affatto il suo atteggiamento. Era un tipo arrogante. Era un goleador formidabile, ma il suo comportamento lasciava molto a desiderare". E anche Mourinho, all'epoca allenatore del Real, non rimase a guardare: "Poi Mourinho è intervenuto e ha detto che cercavo pubblicità gratuita dopo aver giocato in Prima Divisione per undici anni. È stato molto spiacevole".

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Lukaku, il verdetto sull’infortunio è una batosta per il Napoli: quanto tempo resterà fuori
Buona la prima per il nuovo Milan di Allegri: Bari battuto 2-0 e sedicesimi di Coppa Italia in tasca
Leao segna e poi esce per infortunio dopo 17': indurimento del polpaccio destro per il portoghese
L'Inter può ora sbloccare l'affare Lookman: a sorpresa l'insperato aiuto arriva dall'Atalanta, che prende Zalewski
Partite Coppa Italia oggi in TV e streaming, dove vedere Spezia-Sampdoria e Torino-Modena
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views