Pandiani e la rissa nel tunnel con Cristiano Ronaldo: “Mi chiese chi fossi e quanto guadagnassi”

Walter Pandiani ha lasciato un segno importante nella Liga. L’ex attaccante uruguaiano con passaporto italiano ha vissuto le sue stagioni più importanti con le casacche di Deportivo, Maiorca, Espanyol, Villarreal e Osasuna. Centravanti poderoso dal temperamento forte, Pandiani ha vissuto anche momenti di tensione con Cristiano Ronaldo, quando quest’ultimo militava nel Real Madrid. Un episodio su cui è tornato nella sua ultima intervista.

Pandiani e la rissa del passato con Cristiano Ronaldo

Pandiani, che oggi sta tentando la carriera da allenatore, in un’intervista a Diario AS ha parlato proprio di quel confronto serrato con CR7 (e non solo). Quel confronto tra Osasuna e Real fu letteralmente infuocato, con i tifosi di casa che provarono a irretire il temibile avversario. Cristiano Ronaldo però, a detta di Pandiani, non fece finta di nulla: "Il pubblico lì è molto aggressivo, e lo hanno fischiato e insultato fin dal momento in cui è uscito per il riscaldamento. Questo lo ha fatto incazzare, e si è allenato sui calci di punizione, tirando contro la gente. Ecco perché ha iniziato la partita così infuriato".

Dalle schermaglie con i tifosi si passò poi alla lite in campo, con Pandiani che visse un momento di tensione con Ronaldo, molto provocatorio: "Dopo un fallo contro il Real Madrid, Cristiano ha spinto il mio compagno di squadra Camuñas, e io sono andato a difenderlo. L'ho spinto, e lui mi ha chiesto chi fossi e quanto fossi pagato".

La lite negli spogliatoi con Ramos e Mourinho

Le cose però non finirono sul terreno di gioco. Negli spogliatoi "El Rifle" (il fucile, il suo soprannome), Ronaldo e Sergio Ramos si affrontarono: "La rissa è continuata nel tunnel degli spogliatoi tra lui e Sergio Ramos. Ero molto arrabbiato, e lo erano anche loro. Non mi piaceva affatto il suo atteggiamento. Era un tipo arrogante. Era un goleador formidabile, ma il suo comportamento lasciava molto a desiderare". E anche Mourinho, all'epoca allenatore del Real, non rimase a guardare: "Poi Mourinho è intervenuto e ha detto che cercavo pubblicità gratuita dopo aver giocato in Prima Divisione per undici anni. È stato molto spiacevole".