Palmeiras-Flamengo in finale di Copa Libertadores, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Questa sera alle 22:00 ore italiane si disputa la Finale di Copa Libertadores in un derby tutto brasiliano tra Palmeiras e Flamengo. Tanti giocatori ex Serie A in campo. Gara che sarà trasmessa in chiaro e senza costi aggiuntivi da Como TV.
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine

Oggi sabato 29 novembre 2025 si gioca Palmeiras-Flamengo, la finale di Copa Libertadores all'Estadio Nacional del Perùa Lima, arbitrata dall'argentino Dario Humberto Herrera. La gara avrà inizio alle 22:00 italiane e potrà essere seguita in diretta streaming gratuitamente su Como TV.

La Copa Libertadores è tra gli appuntamenti più sentiti e attesi di tutto il calcio sudamericano, rappresentando la massima competizione per club che si disputa dal 1960. Campioni in carica uscenti sono i giocatori del Botafogo, che per la prima volta hanno alzato il trofeo al cielo nel 2024 a Buenos Aires battendo l’Atlético Mineiro al Monumental.

Oggi la finale è allo Stadio Monumental di Lima, in Perù, in un derby tutto brasiliano: Palmeiras contro Flamengo, col Verdão e il Mengão entrambi alla ricerca del loro 4° successo nella Coppa. Sarà una finale anche all'insegna del calcio italiano, vista la presenza massiccia di molti ex giocatori da Serie A in campo: gli ex Juve Danilo e Alex Sandro, gli ex Milan Emerson Royal e Gustavo Gomez, oltre a Jorginho, Felipe Anderson e Pulgar.

I precedenti tra le due squadre brasiliane sono 113, contando tutte le competizioni, sono quasi da equilibrio perfetto: 40 vittorie Palmeiras, 39 Flamengo e 34 pareggi.  Al di là del club vincente, è comunque già una finale storica per il calcio brasiliano: il Brasile salirà infatti a quota 26 Libertadores, raggiungendo l’Argentina in cima all’albo d’oro. 

  • Partita: Palmeiras-Flamengo
  • Dove: Stadio Monumental (Lima, Perù)
  • Orario: 22:00 (ore italiane)
  • Quando: sabato 29 novembre 2025
  • Diretta TV: tv.comofootball.com
  • Diretta Streaming: tv.comofootball.com
  • Competizione: finale di Copa Libertadores

Dove vedere Palmeiras-Flamengo in TV: la diretta gratuita

La finale di Copa Libertadores si gioca in un derby interamente brasiliano che vede di fronte Palmeiras e Flamengo. Gli appassionati potranno vederla in TV, gratuitamente e in chiaro grazie al servizio di Como TV ma esclusivamente utilizzando una smart television collegata regolarmente a internet (via cavo, wireless con Chromecast o Firefox, oppure attraverso una console di gioco).

Palmeiras-Flamengo, in diretta streaming: l'orario del match

Sempre tramite Como TV, piattaforma di streaming disponibile solo online, si potrà assistere alla finale di Copa Libertadores tra Palmeiras e Flamengo anche sul web. Per vederla, gratuitamente e senza costi aggiuntivi, ci si deve collegare al sito web ufficiale tv.comofootball.com o scaricare l'app Como TV per seguirla sui dispositivi mobile. L'inizio della partita è fissato per le 22:00 italiane.

Palmeiras-Flamengo, le probabili formazioni di Copa Libertadores

Il Palmeiras di Abel Ferreira arriva da una fantastica remuntada in semifinale contro l’LDU Quito, in cui è riuscito nel match di ritorno a segnare 4-0 e ribaltare il 3-0 dell'andata. Il Flamengo di Filipe Luís ha eliminato il Racing con un solo gol di scarto, siglato nella gara di ritorno. Il Palmeiras deve fare a meno degli infortunati Lucas Evangelista e Paulinho, mentre in difesa c'è l'ex Milan Gustavo Gomez e sulla trequarti l'ex Lazio Felipe Anderson. Il Flamengo non può contare su Allan, Pedro e Vina e sullo squalificato Plata. In difesa ci saranno l'ex milanista Emerson Royal e gli ex juventini Danilo e Alex Sandro. Pulgar (ex Bologna e Fiorentina) e Jorginho (ex Napoli e Verona) saranno invece in mediana.

PALMEIRAS (4-4-2): Weverton; Giay, Gustavo Gomez, Murilo, Piquerez; Anibal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Raphael Veiga; Flaco Lopez, Vitor Roque. All. Abel Ferreira.
FLAMENGO (4-3-3): Rossi; Emerson Royal, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, De Arrascaeta; Luiz Araujo, Bruno Henrique, Samuel Lino. All. Filipe Luis

0 CONDIVISIONI
