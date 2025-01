video suggerito

Palladino si sfoga dopo la vittoria della Fiorentina: "Hanno scritto tante falsità e bugie" La Fiorentina torna a vincere dopo un mese e mezzo e Palladino si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Ci sono state tante critiche assurde. Questo gruppo ha smentito le bugie"

A cura di Ada Cotugno

La Fiorentina si porta a casa una vittoria fondamentale per la corsa all'Europa, arrivata in un finale infuocato durante il quale la Lazio ha rischiaro di pareggiare nei minuti di recupero. È stata una prova di forza da parte di tutta la squadra che ha ritrovato i tre punti dopo un mese e mezzo e che si è compattata nel momento più difficile, dando la risposta tanto attesa da tutti i tifosi e da Raffaele Palladino che, nonostante l'espulsione nel finale, si gode il risultato positivo.

Intervenuto ai microfoni di DAZN l'allenatore ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi per la grinta e la tenacia mostrata, ma ha voluto anche fare chiarezza una volta per tutte sulle voci che circolavano negli ultimi giorni. Qualcuno parlava di esonero e di un clima poco sereno all'interno del Viola Park, ma l'ex Monza ha spazzato via ogni dubbio sul suo futuro e sull'umore della Viola.

Palladino fa chiarezza sulla Fiorentina

Al triplice fischio dell'arbitro l'allenatore si è lasciato andare a un lungo abbraccio con Dodò, un gesto per nulla casuale che ha voluto poi spiegare nel corso dell'intervista: "Nell’abbraccio finale e nella prestazione c’è la voglia di un grande gruppo di dimostrare che tutto quanto è stato scritto in questo mese è una falsità e di smentire le bugie". Negli ultimi giorni qualcuno parlava addirittura dell'esonero di Palladino e il mese e mezzo senza vittorie non aveva fatto altro che accentuare questo tipo di voci.

Alla fine però le parole sono rimaste tali e l'allenatore è ancora al suo posto, soddisfatto di tutto il gruppo che ha dato la risposta più bella su un campo difficile. Per questo Palladino dedica la vittoria alla sua Fiorentina: "Ci sono state tante critiche assurde. Il gruppo ha dimostrato grande personalità e grande cuore, meritavano questa soddisfazione e la vittoria la dedichiamo a noi stessi".