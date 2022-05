Palermo-FeralpiSalò dove vederla in diretta TV e streaming su Rai, Sky o Eleven Sport: formazioni e orario Palermo-FeralpiSalò è la semifinale di ritorno dei playoff in Serie C: in palio la qualificazione in finale. Fischio d’inizio alle ore 20:30 di oggi domenica 29 maggio. Ecco tutte le info sulle formazioni della partita e dove vederla in diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Il Palermo affronta il FeralpiSalò per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C: in palio la finale degli spareggi contro la vincente di Padova-Catanzaro. La partita tra la formazione di Baldini e quella di Vecchi è in programma oggi domenica 29 maggio alle ore 20:30 in uno stadio Barbera sold out con circa 30mila biglietti venduti. Palermo-Feralpisalò si vede in diretta TV su Sky e in streaming su Now e Eleven Sports.

La squadra di Baldini riparte dal vantaggioso 3-0 ottenuto nella gara d'andata in casa del Feralpi con i gol di Brunori, Floriano e Soleri. Agli uomini di Vecchi servirà una vera e propria impresa: per qualificarsi dovranno vincere con gol di scarto. Se al termine del match di ritorno il numero complessivo delle reti fosse uguale, la sfida proseguirebbe ai supplementari e poi ai rigori. Infatti nelle semifinali playoff non vale più la formula che premia in caso di parità chi si è meglio piazzato nella regular season.

Baldini in campo con 4-2-3-1: Brunori unica punta supportato da Valente, Luperini e Floriano. La Feralpisalò schiera il 4-3-1-2 con Siligardi che si muoverà dietro la coppia Miracoli-Guerra.

Partita: Palermo-FeralpiSalò

Palermo-FeralpiSalò Quando si gioca: domenica 29 maggio 2022

domenica 29 maggio 2022 Dove si gioca: Stadio ‘Renzo Barbera' di Palermo

Stadio ‘Renzo Barbera' di Palermo Orario: 20:30

20:30 Canale TV: Sky Sport, Eleven Sports

Sky Sport, Eleven Sports Diretta streaming: Sky Go, Eleven Sports

Sky Go, Eleven Sports Competizione: Play off Serie C

Dove vedere Palermo-FeralpiSalò in diretta TV e streaming: l'orario della partita

Dove vedere Palermo-Feralpisalò in TV? La semifinale di ritorno dei playoff di Serie C che è in programma oggi domenica 29 maggio alle ore 20:30, sarà trasmessa su Sky e in particolare sul canale Sky Sport (253). I possessori di Smart TV potranno anche seguire la partita collegandosi all'app di Eleven Sports. Servizi riservati ai rispettivi abbonati. Nessuna possibilità dunque di vedere Palermo-FeralpiSalò in chiaro.

Per quanto riguarda la diretta streaming del match valido per la semifinale playoff, si potrà sfruttare sui propri dispositivi portatili o computer, l'app di Eleven Sports. Gli abbonati Sky invece potranno utilizzare l'applicazione loro riservata Sky Go.

Serie C, le formazioni probabili di Palermo-FeralpiSalò per i play-off

Baldini per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C insiste sul 4-2-3-1 con Brunori terminale offensivo, supportato dal trio formato da Valente, Luperini e Floriano. La Feralpisalò andrà a caccia dell'impresa con uno schema simile, con Siligardi trequartista dietro la coppia Miracoli-Guerra.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Liverani; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Guidetti, Carraro, Balestrero; Siligardi; Miracoli, Guerra.