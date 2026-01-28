Oumar Barry non sa più dove si trova, il portiere dà un pugno a caso al pallone: autogol assurdo

In un match della Qatar Stars Cup è stato realizzato un autogol ai limiti dell’incredibile: il portiere ha completamente perso la percezione dello spazio e dato un pugno al pallone… ma verso la porta.

La galleria degli autogol possibili di un portiere si arricchisce di un altro caso ai limiti dell'assurdo. Quello che ha fatto Oumar Barry è quasi incredibile, se non fosse che il video della sua ‘prodezza' (decisiva ai fini della sconfitta in pieno recupero della squadra qatariota in cui gioca) è stato visto da milioni di persone sui social. È tutto vero, il 39enne portiere dell'Al Shamal è andato in confusione totale di fronte a un pallone spiovente, ha perso la cognizione dello spazio in cui si trovava e allora ha pensato bene di dare un pugno violento alla sfera, ma nella direzione sbagliata, ovvero verso la sua porta.

L'autogol allucinante di Oumar Barry nella Qatar Stars Cup

Il tempo era ormai scaduto, il match della Qatar Stars Cup tra Al Shamal e Al Shahaniya era inchiodato sullo 0-0. Gli ospiti avevano un'ultima possibilità di essere pericolosi (con ottimismo…), un calcio di punizione da una quarantina di metri, ben più vicino alla metà campo che alla porta. I calciatori dell'Al Shahania hanno optato per la conclusione diretta: Yousef Raisi ha fatto partire un tiro che sembrava poter essere facile appannaggio del portiere, visto che la traiettoria era visibile e abbastanza centrale.

E invece Barry, che una quindicina di anni fa è stato anche nazionale del Qatar, è intervenuto goffamente, smanacciando due volte il pallone, facendolo impennare e poi dandogli un pugno quando aveva le spalle al campo. La sfera ha prima colpito il palo interno e poi si è insaccata, nello sconcerto generale, non solo dei calciatori, ma anche dei commentatori televisivi e dei tifosi.

Leggi anche Cucchiaio assurdo su rigore: il pallone sale oltre la traversa e poi precipita

L'erroraccio è stato decisivo: nel tempo residuo l'Al Shamal non è riuscito a pareggiare e dunque la partita è finita con la vittoria per 1-0 dell'Al Shahaniya. La Qatar Stars Cup è una competizione nazionale del calcio qatariota, non quella più prestigiosa. Serve principalmente a dare più partite competitive alle squadre della Qatar Stars League durante la stagione regolare. Insomma una sorta di ‘coppa di lega' che non dà accesso ad alcun torneo continentale. E tuttavia realizzare un autogol così allucinante fa sempre male… se sei il portiere.