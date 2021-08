“Ottimo futuro da regista”: le parole che sanno d’investitura per Ramsey alla Juventus Aaron Ramsey sembrava destinato alla partenza alla fine della stagione scorsa ma potrebbe ritagliarsi un ruolo importante nelle Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è convinto di poter utilizzare il calciatore gallese in come regista e lo sta provando in quella posizione con una certa continuità.

A cura di Vito Lamorte

"Ha fatto una buona partita, ha un ottimo futuro da play davanti alla difesa. Secondo me ha un gran futuro in quel ruolo, deve solo entrare in condizione". Sono queste le parole che Massimiliano Allegri ha dedicato ad Aaron Ramsey dopo l'amichevole vinta per 3-1 dalla Juventus sull'Atalanta. Il tecnico livornese è convinto di poter utilizzare il calciatore gallese in come regista di centrocampo nel 4-3-3 e lo sta provando in quella posizione con una certa continuità. Dopo la prova di Barcellona, stasera Ramsey è parso più a suo agio e ha cercato anche di osare qualche giocata in più: in qualche situazione è andata bene, in altre meno, ma bisogna dargli tempo per adattarsi se davvero il progetto prevede il suo impiego in quella zona di campo. Il classe 1990 è stato uno degli acquisti più criticati degli ultimi anni da parte dei supporter bianconeri e soltanto nell'annata di Maurizio Sarri ha messo in mostra le qualità che tutti gli riconoscevano ai tempi dell'Arsenal ma tra infortuni e problemi fisici non ha mai avuto continuità.

L'allenatore della Vecchia Signora non ha parlato solo di Ramsey ai microfoni di Sky e sulla gara di Torino ha affermato: "Buon test. Ci hanno messo in difficoltà, noi abbiamo verticalizzato un po’ troppo. Meglio il secondo tempo, ma mi è piaciuto lo spirito di sacrificio della squadra".

