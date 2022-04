Ottimismo sulle condizioni di Tacconi, nuovi segnali di ripresa: “Seconda Tac negativa, avanti così” Filtra ottimismo sulle condizioni di Stefano Tacconi che dal 23 aprile scorso è ricoverato all’ospedale di Alessandria a causa di un’emorragia cerebrale dovuta alla rottura di un aneurisma. Il figlio Andrea tira un sospiro di sollievo: “Seconda Tac negativa”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Stefano Tacconi continua a lottare nel suo letto d'ospedale di Alessandria. Dallo scorso 23 aprile è ricoverato al reparto di Terapia Intensiva a causa di un’emorragia cerebrale dovuta alla rottura di un aneurisma. Tacconi aveva partecipato a un evento ad Asti venerdì scorso, la ‘Giornata delle figurine', e poi ha avuto un malore nella mattinata di sabato. Le ore immediatamente successive al ricovero sono state di grande apprensione per la famiglia dell'ex portiere della Juventus. Il primo aggiornamento sulle condizioni di Tacconi è arrivato infatti direttamente da suo figlio Andrea che condivise sui social un messaggio molto toccante. In una story su Instagram scrisse: "Riprenditi Papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia" con tanto di emoticon simboleggiante mani giunte in segno di preghiera.

Come racconta la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, la situazione iniziale era davvero drammatica: "Eravamo in macchina e papà continuava a lamentarsi per il mal di testa – si legge nel racconto del figlio Andrea – Quando si era svegliato aveva detto di non sentirsi bene e mentre scendeva dall’auto si è accasciato a terra ed è entrato in coma. Ho chiamato l’ambulanza che per fortuna è arrivata subito. I soccorsi tempestivi e la bravura dei medici lo hanno salvato: mi hanno detto che il 10-20% di chi viene colpito da aneurisma non arriva in ospedale". Un racconto da brividi prima che lo stesso Andrea iniziasse poi ad aggiornare sulle condizioni di suo papà giorno dopo giorno.

Lo stesso Andrea alla Rai poi descrisse al meglio il quadro generale delle condizioni di Tacconi: "In questo momento è stabile, ma in coma farmacologico. Ha fatto una TAC lunedì pomeriggio e non ci sono particolari problemi. L'emorragia di sabato è stata fermata, ora dobbiamo attendere la ripresa. Ci sono i primi segnali che sono incoraggianti, papà muove un po' gli occhi e gli arti, ma serve tempo". Stesso concetto espresso anche la scorsa notte con un post su Facebook e Instagram in cui ha sottolineato i nuovi segnali di ripresa di Tacconi che fanno filtrare ottimismo circa le sue condizioni: "Anche la seconda TAC di stasera è andata bene, nessun riscontro negativo. Avanti così". Seguito poi da un altro messaggio a dir poco emozionante: "Mi manchi, sono con te giorno e notte".

Tacconi aveva infatti già lanciato segnali incoraggianti all'indomani della gara vinta dalla Juventus contro il Sassuolo al Mapei Stadium nei minuti finali, grazie a un gol di Moise Kean. Il figlio Andrea raccontò di una reazione ben precisa del papà che ha fatto brillare gli occhi di chi attende speranzoso il suo pieno recupero. "Oggi segnale molto importante, alla mia frase ‘la Juve ha vinto' papà ha sollevato le dita in segno di vittoria" raccontò ancora il figlio Andrea. La partita è ancora lunga, questo è chiaro, ma i segnali per poterla vincere in questo momento sono positivi. Tacconi sta lottando come un leone affinché possa portare a casa la più grande vittoria della sua vita.